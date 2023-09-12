День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро

Джерело - Чемпiон.

Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко рівно 24 роки тому відзначився голом у своєму першому матчі на стадіоні Сан-Сіро.

Пресслужба італійського клубу згадала цей поєдинок.

12 вересня 1999 року "россонері" впевнено переграли Перуджу (3:1). Український форвард відзначився з передачі Сержіньйо.

2 роки тому офіційний твіттер-акаунт Мілана згадував цей факт.

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Символічно, що саме 12 вересня (але 2023 року) збірна України теж зіграє свій перший матч на Сан-Сіро. Поєдинок 6-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Італії розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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