FAVBET та Sport&Business Club відкрили сезон офлайн-подій для спортивно-бізнесової спільноти України

Події Sport&Business Club вже кілька років поспіль об’єднують лідерів спортивного менеджменту, бізнесу й влади для нетворкінгу, обміну досвідом та запуску нових проєктів. Такі неформальні зустрічі стимулюють діалог поза бюрократичними рамками та створюють нові ефективні важелі для розвитку українського спорту.

У суботу, 9 вересня, Sport&Business Club провели першу в цьому сезоні офлайн-зустріч клубу за підтримки технологічного партнера компанії FAVBET. Івент під назвою SBC Football Fest присвятили перегляду відбіркового матчу Євро-2024 "Україна – Англія".

Захід зібрав понад 200 учасників закритого клубу. Для них облаштували фудкорт з баром, кілька спортивних зон, влаштували автограф-сесію з зірками українського футболу та розіграші від партнерів.

В розважальній програмі SBC Football Fest взяли участь резиденти клубу комедії "Код 044" та реп-гурт BITZ, а принципове протистояння двох збірних наживо коментували амбасадори компанії FAVBET Віктор Вацко та Ігор Циганик.

"Подібні заходи, попри розважальний формат, мають велике значення для динаміки розвитку всієї спортивної галузі. Тут знайомляться люди з дуже різним бекграундом, з’являються нові контакти та ідеї, які згодом переростають у багаторічні партнерства та проєкти національного рівня. Ми завжди раді бути в грі з тими, кого щиро хвилює майбутнє українського спорту", — розповідають у FAVBET. "Можемо констатувати, що наш перший спільний с FAVBET захід пройшов успішно. Вболіваючи за національну збірну, стираються кордони між людьми — і такі заходи, як SBC Football Fest, мають на меті саме об’єднання людей навколо єдиної ідеї. Такою ідеєю ми бачимо розвиток спорту", – прокоментував захід директор Sport&Business Club Україна Олексій Брага.

SBC Football Fest став першою спільною подією Sport&Business Club та FAVBET після початку співпраці влітку цього року. Надалі в планах партнерів залучення нових учасників, розширення географії клубу та тематики подій.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua