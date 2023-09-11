22 роки тому відбулися терористичні акти у США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою

Джерело - Чемпіон.

11 вересня 2001 року відбувся один з найбільших терористичних актів у історії людства. 2 літаки з пілотами-смертниками ісламістської організації Аль-Каїда врізалися в башти-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Внаслідок теракту загинуло 2996 осіб, понад 6 тисяч отримали поранення.

Опосередковано нью-йоркська трагедія торкнулася й Ліги чемпіонів, яка стартувала саме в той день, зокрема київського Динамо.

Кияни в першому турі приймали дортмундську Боруссію, а про те, чи гра відбудеться стало відомо буквально за кілька годин до запланованого початку. Гра відбулася. Динамо завдяки голам Ідахора та Мелащенка вигравало 2:0, але в підсумку матч завершився нічиєю - 2:2.

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