Головне
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:45 878
Німеччина сенсаційно перемогла США у півфіналі чемпіонату світу-2023
Сьогодні 17:43 32
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 16:57 91404
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 16:53 132505
Два лідери збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною
Сьогодні 16:51 219
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 16:47 4297
Легіонер CК Дніпро-1 перейшов у мексиканський клуб
Сьогодні 14:41 303
Сербія здолала Канаду у півфіналі ЧС-2023
Сьогодні 13:46 564
Володько поступилась у півфіналі турніру ITF у Японії
Сьогодні 10:08 302
Україна - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:04 797
Блоги
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:53 132493
Мудрик різко відреагував на прохання вболівальника збірної України про автограф - ВІДЕО
Мудрик різко відреагував на прохання вболівальника збірної України про автограф - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:30 459
FAVBET — генеральний партнер Федерації хокею України
FAVBET — генеральний партнер Федерації хокею України Юрко Юрченко
06.09.2023 13:33 712
FAVBET починає співпрацю з ФК Полісся в рамках розвитку національного футболу
FAVBET починає співпрацю з ФК Полісся в рамках розвитку національного футболу Юрко Юрченко
05.09.2023 19:18 816
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Максим Буйдин
05.09.2023 16:34 8302
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Валерій Ручка
05.09.2023 16:27 6386
Фінські вболівальники стояли з плакатами "Слава Україні" на матчі чемпіонату Європи
Фінські вболівальники стояли з плакатами "Слава Україні" на матчі чемпіонату Європи Андрій Дунець
04.09.2023 22:44 946
Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени
Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени Андрій Дунець
04.09.2023 19:15 2123
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу Андрій Дунець
04.09.2023 17:24 2392
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
02.09.2023 16:14 299650
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
02.09.2023 15:49 49382
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
02.09.2023 15:12 5049
Початок легенди. 58 років тому Динамо провело першу європейську гру
Початок легенди. 58 років тому Динамо провело першу європейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2023 14:35 7804
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
01.09.2023 14:50 5580 2
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
01.09.2023 13:44 350445
Росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open - ВІДЕО
Росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
01.09.2023 10:38 41217
Світоліна блискучим ейсом вибила росіянку Павлюченкову з US Open - ВІДЕО
Світоліна блискучим ейсом вибила росіянку Павлюченкову з US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
01.09.2023 08:37 6553
Алефіренко фантастичним голом розпочав камбек Зорі у Лізі Європи - ВІДЕО
Алефіренко фантастичним голом розпочав камбек Зорі у Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
31.08.2023 21:11 2360
Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО
Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
30.08.2023 14:05 3052
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
29.08.2023 08:44 11044
Прямі трансляції

Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Сьогодні 16:53 Андрій Твердохліб 132505
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Джерело - Чемпіон.

Наташа Андріяш 8 років присвятила журналістиці. За цей час Наталія спробувала себе в різних напрямках, починаючи з універсального кореспондента (журналіст-оператор), закінчуючи ведучою новин і автором спортивної програми.

Дивитеся також: Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай

Одночасно, спорт пізнавала зсередини - протягом восьми років займаюся єдиноборствами: це класичний бокс, тайський бокс та ММА, - розповідає одеситка.

Природа нагородила українку фігурою "пісочний годинник". У Андріяш  тонка талія та шостий розмір груди.

Дивитеся також: Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах

В школі бюст для мене був проблемою, - зізнається Наталія. -  Груди почали помітно зростати в 3-му класі. В 13 років у мене вже був 3-й розмір. Це бентежило, оскільки я помітно відрізнялася від своїх одноліток. Дівчата на нульовий розмір намагалися знайти бюстгальтер, щоб виглядати старше. Вже в більш дорослому віці зрозуміла, що це моє багатство і зброя. Пізніше редактори, які приймали мене на роботу, розповідали, що на співбесіді абсолютно не слухали про що я говорю, а брали тільки через зовнішність. Дивувалися, мовляй, виявлялося, що ти ще й розумна.

Дивитеся також: Дівчина дня: відверта фотосесія журналістки Чемпіона

Серед захоплень українки  - напрямок танців на пілоні екзотик денс.  "Щоб не втратити жіночність" - резюмує Наташа.

А вам сподобалася фотосесія Наталії?

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Власника Чорноморця Кауфмана заарештували Власника Чорноморця Кауфмана заарештували 1989
Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024 Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024 2770
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 27437
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 91404
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків 4297
Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE 2588
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108640 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33477
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305032
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29994
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 54585 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16721 6