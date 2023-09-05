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FAVBET починає співпрацю з ФК Полісся в рамках розвитку національного футболу

Сьогодні 19:18 Юрко Юрченко 62 0
FAVBET починає співпрацю з ФК Полісся в рамках розвитку національного футболу

Українська iGaming-компанія FAVBET стала офіційним спонсором житомирського футбольного клубу Полісся. Нове партнерство передбачає підтримку виступів команди в українській Прем’єр-лізі, популяризацію обох брендів і більше залучення фанатської спільноти.

"FAVBET продовжує підтримувати футбол, а разом з партнерами формує майбутнє спорту в Україні. Ми горді сприяти розвитку Полісся та допомагати його талановитим гравцям йти до нових перемог. Сподіваюсь, що разом ми впишемо кілька яскравих сторінок в історію клубу та всього українського футболу. Звісно, буде багато активностей для вболівальників та соціальних проєктів. Плануємо дуже активний сезон, тим більше що поліські вовки зараз показують дуже високий рівень гри", — коментує початок співпраці Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET

Полісся — футбольний клуб родом із Житомира з більше ніж 60-річною історією. Після перемоги у Першій лізі минулого року команда дебютувала в Прем’єр-лізі, де зараз займає другу сходинку турнірної таблиці, поступаючись лише Шахтарю. Наступний свій матч команда зіграє проти Чорноморця вже 16 вересня.

Підписанням Полісся FAVBET продовжує реалізацію багаторічної стратегії з розвитку національного футболу. Сьогодні компанія надає підтримку клубам у Першій та Прем’єр-лізі, а також сприяє підготовці та змаганням футболістів.

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