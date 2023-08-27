Довбик не влучив у ворота Севільї з 5 метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО

На щастя, цей промах українця не став фатальним для його команди

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик став антигероєм епізоду в кінці матчу 3-го туру чемпіонату Іспанії між Севільєю та Жироною.

На 86-й хвилині український нападник каталонців грав на добиванні після удару Савіо у штангу, але не зміг влучити у площину з меж воротарського майданчика.

Розпачу форварда збірної України не було меж.

Відео

На щастя, Жирона однаково виграла — 2:1.

Довбик вийшов на заміну на 63-й хвилині гри, а інший наш земляк - Віктор Циганков - традиційно з'явився у старті й був замінений на 79-й хвилині.

Нагадаємо, на рахунку Артема вже є один гол за каталонський клуб - він його провів у своєму дебютному матчі за "червоно-білих", проти Реала Сосьєдад.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua