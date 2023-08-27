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Довбик не влучив у ворота Севільї з 5 метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО

На щастя, цей промах українця не став фатальним для його команди
Сьогодні 14:49 Андрій Дунець 307 1
Довбик не влучив у ворота Севільї з 5 метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Севілья, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик став антигероєм епізоду в кінці матчу 3-го туру чемпіонату Іспанії між Севільєю та Жироною.

На 86-й хвилині український нападник каталонців грав на добиванні після удару Савіо у штангу, але не зміг влучити у площину з меж воротарського майданчика.

Розпачу форварда збірної України не було меж.

Відео

На щастя, Жирона однаково виграла — 2:1.

Довбик вийшов на заміну на 63-й хвилині гри, а інший наш земляк - Віктор Циганков - традиційно з'явився у старті й був замінений на 79-й хвилині.

Нагадаємо, на рахунку Артема вже є один гол за каталонський клуб - він його провів у своєму дебютному матчі за "червоно-білих", проти Реала Сосьєдад.

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