Українка Валентина Арутюнова, що тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби

19-річна Валентина Арутюнова виборола золоту медаль Чемпіонату світу з греплінгу, що проходив у Варшаві 21–24 серпня. Українка стала найсильнішою спортсменкою U20 з греплінг-гі (змагання у кімоно) у ваговій категорії до 74 кг.

Вихованиця та водночас тренер бійцівського клубу SPARTABOX, Валентина є однією з найбільш титулованих молодих українських борчинь. За останні чотири роки вона неодноразово ставала чемпіонкою України з греплінгу, панкратіону й бойового самбо, була чемпіонкою світу з панкратіону й боротьби самбо серед юніорів, стала другою на світовому чемпіонаті з боротьби самбо серед в дорослих.

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