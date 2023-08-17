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Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО

Цікаво, хто ж виграв цей раунд?
Сьогодні 17:45 Андрій Дунець 236 0
Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО
#Андрій Лунін, #Кепа, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у своїх соцмережах опублікував відеонарізку першого спільного тренування Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаґи.

Голкіпери є конкурентами за вихід у стартовому складі.

До речі, в коментарях під дописом "вершкових" в інстаграмі чимало людей вважають, що на місце у воротах більше заслуговує українець.

Відео

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Допис, поширений Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Нагадаємо, Реал днями взяв Кепу в річну оренду у зв'язку з травмою хрестоподібної зв'язки Тібо Куртуа.

Слід додати, що в матчі першого туру Ла Ліги проти Атлетика ідентичного ушкодження зазнав основний центральний захисник мадридців Едер Мілітао.

Анчелотті: Лунін діяв дуже добре проти Атлетіка

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