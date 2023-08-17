Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал у своїх соцмережах опублікував відеонарізку першого спільного тренування Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаґи.
Голкіпери є конкурентами за вихід у стартовому складі.
До речі, в коментарях під дописом "вершкових" в інстаграмі чимало людей вважають, що на місце у воротах більше заслуговує українець.
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Нагадаємо, Реал днями взяв Кепу в річну оренду у зв'язку з травмою хрестоподібної зв'язки Тібо Куртуа.
Слід додати, що в матчі першого туру Ла Ліги проти Атлетика ідентичного ушкодження зазнав основний центральний захисник мадридців Едер Мілітао.
Анчелотті: Лунін діяв дуже добре проти Атлетіка
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