Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного

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Експерша ракетка світу, перша представниця силового тенісу серед жінок, чемпіонка 9 турнірів Grand Slam – цей список досягнень Моніки Селеш міг би стати ще більшим, якби не жахливий вчинок душевно хворого німця на одній з її ігор.

Дівчинка народилася в угорській сім’ї, де й почала свій маленький шлях до великих титулів. Першим, хто взявся навчати дівчинку тенісного мистецтва був її старший брат. Тато, побачивши талант доньки, вирішив узяти справу у свої руки. На той час родина не мала коштів на професійного тренера, тому батько навчав малечу всім тонкощам цього виду спорту за порадами журналу "Світовий теніс".

Вже в 10 років Моніка відчула солодкий смак перемоги, вигравши турнір у Венесуелі. Дівчинка почалася "засвічуватися" у тенісному просторі, тому невдовзі була запрошена у всесвітньовідому академію Ніка Болетьєрі.

Перші плоди навчання в академії не змусили чекати на себе. Дуже рано, в підлітковому віці, Моніка сформувала свій силовий стиль гри. Її удари справа та зліва були потужними та швидкими, а техніка – ідеальною. Зі спортсменкою було грати важко і ментально, адже впевненість та моральна стійкість просто задавлювала суперниць. Селеш мала ще одну цікаву рису – дуже гучні вигуки під час ударів. У тому тенісному світі такий галас на корті був "не в моді", проте Моніка задавала власні тенденції.

Здобутки юної тенісистки стрімко зростали. 1990-1993 роки вийшли зірковими для Селеш. У віці 19 років вона вже втретє виграла Australian Open, де у фіналі здолала Штеффі Граф. Кар’єра німкені також була дуже насиченою та багатою на трофеї, але юна Селеш мала усі амбіції, щоб переплюнути конкурентку.

Здобутки Граф явно уповільнилися, адже нова, на чотири з половиною роки молодша суперниця перебрала на себе всю увагу та трофеї. Ні в кого не лишалося сумнівів, що Селеш обійде Штеффі за кількістю нагород на турнірах Grand Slam.

Моніка Селеш та Штеффі Граф

Після тієї перемоги на Australian Open Моніка випала зі спорту через грип, а вже у квітні повернулася на корт турніром у Гамбурзі. Моральний стан спортсменки ще до початку матчу був жахливий, позаяк Селеш дізналася про смертельну хворобу батька, проте дівчина навіть не могла подумати, що потенційно смертельно ця гра може обернутися саме проти неї.

День, коли усе змінилося

30 квітня югославка зустрілася з представницею Болгарії Магдаленою Малєєвою. Моніка була явною фавориткою, проте не для німецьких уболівальників. Гру та перерви між сетами Селеш проводила під посвистування та лайку земляків-фанатів Штеффі Граф, яку юна тенісистка нещодавно перевершила.

Моніка Селеш вела з рахунком 6:4, 4:3 на свою користь. Далі корт Роттенбаумського тенісного клубу перетворився на криваву німецьку арену. Ніхто з глядачів не міг зрозуміти, що відбувається, адже всі почули пронизливий жіночий крик та побачили чоловіка, якого затримували глядачі з охороною. Спортсменка трималася за спину та навіть підійшла до сітки, але на більше сил не вистачило.

Навіжений 38-річний фанат Штеффі Граф, на ім’я Гюнтер Пархе, проломився крізь натовп під час перерви між геймами, підбіг до перегородки та вдарив Моніку кухонним ножем між лопаток. Ніж увійшов у тіло спортсменки на 1,5 сантиметра, на щастя, не зачепивши життєво важливих органів. Селеш винесли з корту на ношах, а її суперниця з переляку закрила своє обличчя рушником.

Божевільного німця затримала поліція, а під час допиту з’ясувалося, що чоловік був одержимим Граф і таким жорстоким чином він вирішив допомогти своїй кумирці позбутися конкурентки, щоб та більше ніколи не змогла грати в теніс. На жаль, скаженому токарю це вдалося – поки Моніка була в лікарні та реабілітувалася, звання першої ракетки світу дісталося саме Граф.

"Перед тим, як я почну давати свідчення, я хочу сказати, що я великий фанат Штеффі Граф. Я стежив за усією її кар’єрою. Кожен рік я відправляв їй на день народження гроші у ролі подарунка, а коли Селеш уперше перемогла Штеффі, мій світ було зруйновано… Я був дуже розчарований. Після того я марив ідеєю завдати травми Моніці, щоб вона більше не змогла грати в теніс та всіляко думав, як це зробити. Сьогодні я взяв ніж та проніс його в зеленому пакеті на трибуни. Нарешті я наважився це зробити, та ще й на центральному корті! Не вагаючись, я обійшов натовп, дістав ніж та двома руками встромив його. Я хотів покарати Селеш за ці три роки, що вона домінувала над Штеффі", – говорив злочинець у суді.

38-річному Пархе було присуджено два роки позбавлення волі та примусове лікування у психлікарні, проте німець провів за ґратами близько шести місяців та почав свою терапію.

Рани Моніки Селеш, на щастя, не виявляли загрози для життя та загоїлися за кілька тижнів, проте психологічна травма була значно глибшою, ніж півтора сантиметра. Тенісистка була обурена рішенням німецького суду, адже її кривдник "відсидів" лише півроку. Кожної ночі спортсменка бачила кошмари уві сні, а її дім був обнесений височезним парканом, камерами відеоспостереження та сигналізацією, щоб більше ніхто не зміг завдати їй шкоди. Цілих два роки Селеш потерпала від депресії та розладів харчування, а її кар’єра була під великою загрозою.

Спортсменка регулярно працювала із психологом, а на одне з його запитань – "Що для тебе означає бути щасливою?" – вона відповіла: "Грати в теніс". Після цього ні в кого більше не закрадалися сумніви про її повернення на корт. У 1994-му Моніка Селеш отримала громадянство США, таким чином у тенісистки їх було вже три: югославське, угорське (бо батьки дівчини корінні угорці) та американське.

Зібравши себе до купи, титулована тенісистка повернулася до тренувань у 1995 році. Дівчині все ще було важко грати за присутності публіки. Тодішня президентка WTA запропонувала новоспеченій американці ділити першість зі Штеффі Граф, на що обидві погодилися. Повернення Селеш припало саме на домінування німкені й, хоч вони поділяли чільну сходинку рейтингу між собою, повернутися у свою стрімку течію Моніка не змогла. Американка перемогла на Australian Open-1996, здобула три Кубки федерації, бронзу Олімпіади та дійшла до фіналу Ролан Гаррос-1998, проте першість світового заліку, навіть за таких здобутків, стала недосяжною зіркою для Селеш.

Глядачі вже не бачили того пристрасного вогника в очах тенісистки, їй не вистачало тієї моральної сили, яка була в розквіті її кар’єри.

Навесні 2003-го американка зазнала травми стопи, але все ж вийшла на корти Роллан Гаррос. У першому колі поступилася Надії Петровій, – це було вперше та востаннє коли Моніка програла у стартовому раунді турніру Grand Slam. Відтоді на великих змаганнях тенісистка більше не з'являлася, проте офіційно про завершення своєї кар’єри Селеш повідомила аж через 5 років.

Завершення стало неначе ковтком свіжого повітря для нового життя Моніки. У 2009-му її включили до зали тенісної слави, вона посіла 19-те місце в рейтингу 100 найкращих тенісисток усіх часів та стала найталановитішою тенісисткою XX століття.

Зараз у житті Селеш усе чудово. Вона вийшла заміж за американського мільярдера та філантропа Тома Голізано, старшого за неї аж на 32 роки. З 2015-го – працює представником компанії фармацевтики, спікером із тем правильного харчування та здорового способу життя, пише книги та є впливовим експертом на телебаченні. Жінка часто відвідує масштабні турніри та не втрачає свою любов до цієї гри.

Анастасія Большакова, Чемпіон

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