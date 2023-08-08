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Кіберспортивний букмекер GG.BET отримав ліцензії на ведення беттінгової діяльності та онлайн-казино в Україні

Вчора 22:25 Юрко Юрченко 137 0
Кіберспортивний букмекер GG.BET отримав ліцензії на ведення беттінгової діяльності та онлайн-казино в Україні

ТОВ "ГГБЕТ" придбало права на використання бренду GG.BET в Україні та отримало рішення про видачу ліцензій від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на свою діяльність (рішення No 128, No129 від 08.08.2023 р.). Дата початку оперування GGBET UA стане відома найближчим часом.

GG.BET — міжнародний кіберспортивний букмекер з українським корінням, відомий своїми партнерствами з найбільшими турнірами світу з CS:GO та Dota 2. Бренд активно підтримує розвиток світового кіберспорту та виступає офіційним партнером визначних кіберспортивних турнірів. Крім цього, бренд є спонсором легендарних клубів NAVI та Team Vitality.

GGBET UA буде розвивати кіберспортивну спільноту та просувати принципи відповідального беттінгу та онлайн-казино. А також — планує підтримувати український спорт шляхом інвестицій, втілення тематичних соціальних проєктів та колаборацій з лідерами спортивної сфери.

"Україна має великий потенціал для розвитку беттінгового ринку, тому для бренду GG.BET отримання ліцензій є очікуваним та зваженим рішенням. Український кіберспорт відрізняється розвиненою фанатською базою та власною історією турнірів і гучних перемог. Крім того, ми впевнені, що поціновувачі ставок на класичний спорт також знайдуть для себе привабливі умови та отримають новий цікавий досвід. Ми запропонуємо українським бетторам відмінний беттінговий продукт та сервіс високого рівня, які бренд GG.BET надає користувачам на глобальному ринку", — прокоментували в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, віднедавна бренд GG.BET почав оперування у Великобританії за ліцензією UK Gambling Comission, яка вважається однією з найбільш стандартизованих та престижних у світі.

Про GG.BET

GG.BET — міжнародний кіберспортивний букмекерський бренд, представлений у Великобританії, Європі, Південній Америці й Азії, оперує на підставі ліцензій UK Gambling Commission, Antillephone (Curacao) і Malta Gaming Authority. GG.BET є членом громадської організації ESIC і виступає за чесну гру в кіберспорті.

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