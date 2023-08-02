Головне
СК Дніпро-1 зіграв унічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:29 1138
Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 260
Лівий берег переграв Чернігів: результати матчів Кубка України
Сьогодні 15:03 170
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
Сьогодні 14:09 3519
Реал не хоче відпускати Луніна у якості вільного агента
Сьогодні 13:17 361
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 12:41 4927
Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій
Сьогодні 12:20 364
Пояс WBC у легкій вазі, яким володіє Хейні, стане вакантним
Сьогодні 09:21 768
Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні
Вчора 22:37 967 1
Мане перейшов в Аль-Наср
Вчора 21:25 409
Блоги
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:09 3511
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 21:20 3806
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Nastya Bolshakova
Вчора 16:33 11228 2
Падіння 26-річного рекорду: 2 роки тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО
Падіння 26-річного рекорду: 2 роки тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:40 1858
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО 🔥🔥🔥
Вчора 14:17 53859 1
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Valeriy Ruchka
Вчора 13:33 14709
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 08:21 7794
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 04:39 81415
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
31.07.2023 13:41 1093
Ванат забив 2 голи за 3 хвилини: відео яскравого виступу нападника Динамо в матчі з Минаєм
Ванат забив 2 голи за 3 хвилини: відео яскравого виступу нападника Динамо в матчі з Минаєм Андрій Дунець
30.07.2023 20:30 1725
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою Андрій Твердохліб
30.07.2023 19:13 757
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО Андрій Дунець
30.07.2023 18:04 1566
Спокуслива українська чемпіонка Овчиннікова завела власний акаунт на Onlyfans
Спокуслива українська чемпіонка Овчиннікова завела власний акаунт на Onlyfans Андрій Дунець
30.07.2023 16:08 811
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Андрій Дунець
30.07.2023 12:13 30646
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Valeriy Ruchka
29.07.2023 14:48 6248 4
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Андрій Дунець
27.07.2023 23:17 6772
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 21:40 3187
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 13:15 1839 1
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Андрій Дунець
27.07.2023 12:11 3632
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
26.07.2023 17:46 5668
Прямі трансляції

14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи

Сьогодні 14:09 Valeriy Ruchka 3519 0
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

2 серпня 2009 року збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з футболу серед гравців, віком до 19 років (U19).

Команда Юрія Калитвинцева стартувала із двох нічиїх проти Словенії (0:0) та Англії (2:2), а у третьому турі завдяки голу Сергія Рибалки здобула перемогу над Швейцарією (1:0). У півфіналі українці не мали жодних проблем із сербами – 3:1.

Фінальний матч відбувся 2 серпня на РСК Олімпійський у присутності 25 тисяч вболівальників. Українці швидко відкрили рахунок – на 5-ій хвилині відзначився Денис Гармаш. Одразу після перерви Дмитро Коркішко подвоїв перевагу і приніс українцям трофей.

Це була перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу. І Україна стала першою країною з пострадянського простору, котра досягла такого успіху.

Склад тієї команди:

ІГОР ЛЕВЧЕНКО, ВОРОТАР.

Вихованець Олімпіка на Євро був основним воротарем і відіграв у старті всі п’ять матчів. 

МАКСИМ БІЛИЙ, ЗАХИСНИК

Вихованець Шахтаря на Євро був запасним захисником і на полі так і не з’явився.

БОГДАН БУТКО, ЗАХИСНИК.

На Євро вихованець Шахтаря провів два поєдинки і не був основним гравцем. 

СЕРГІЙ КРИВЦОВ, ЗАХИСНИК.

Вихованець запорізького Металурга після Євро зацікавив Шахтар, де грає і зараз. 

ДМИТРО КУШНІРОВ, ЗАХИСНИК.

За Динамо-2 провів понад сто поєдинків, так і не отримавши шанс у першій команді. Завершив кар'єру.

СЕРГІЙ ЛЮЛЬКА. ЗАХИСНИК.

На Євро травмувався вже у першому матчі проти Словенії. Зараз грає за харківський Металіст.

ТЕМУР ПАРЦВАНІЯ, ЗАХИСНИК.

На Євро був основним і провів усі п’ять матчів. Теперішній клуб - МФК Миколаїв.

КИРИЛО ПЕТРОВ, ЗАХИСНИК.

Капітан збірної U-19 та найкращий гравець того чемпіонату Європи. 

СЕРГІЙ ЛОГІНОВ, ЗАХИСНИК.

Вихованець Динамо, якому не судилося заграти в складі гранда.

ВІТАЛІЙ ВІЦЕНЕЦЬ, ПІВЗАХИСНИК.

Як і Люлька, зламався у дебютній грі зі словенцями. Був дуже перспективним, але травми... Завершив кар'єру. 

ДЕНИС ГАРМАШ, ПІВЗАХИСНИК.

Діамант тієї збірної. Забив найважливіші м’ячі у півфіналі сербам та перший гол у фіналі англійцям. Досі грає за Динамо.

ДМИТРО ЄРЕМЕНКО, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Динамо, який встиг змінити чимало клубів як в Україні, так і в Європі.

АРТУР КАРНОЗА, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Дніпра після Євро пограв у кількох клубах Прем’єр-ліги.

СЕРГІЙ РИБАЛКА, ПІВЗАХИСНИК.

Забив вирішальний м’яч у груповому раунді швейцарцям. Цього сезону гратиме за Олександрію.

ІГОР ЧАЙКОВСЬКИЙ, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Шахтаря на Євро зіграв 3 матчі.

ЄВГЕН ШАХОВ, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Дніпра забив найшвидший м’яч в історії юнацьких Євро, відзначившись вже на сорок восьмій секунді півфінального матчу із сербами.

ВІТАЛІЙ КАВЕРІН, ПІВЗАХИСНИК

Вихованець Дніпра, кажуть, що  через проблемний характер так і не виріс у гравця хорошого рівня. На Євро зіграв 4 матчі.

ДМИТРО КОРКІШКО, ПІВЗАХИСНИК.

Автор другого гола у фінальному матчі з англійцями. Черговий вихованець Динамо, який не заграв у столиці та грав по орендах. Був основним у тій збірній.

СЕРГІЙ ШЕВЧУК, НАПАДНИК.

Основний гравець збірної на Євро. Вихованець Динамо пограв у Литві та Білорусі. Зараз виступає за аматорські клуби.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА 15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА 3099 1
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 21108
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО 3812
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 4927
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса 11239 2
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 4686
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 51371 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16294 6
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6702
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213166 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15283
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115839