14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

2 серпня 2009 року збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з футболу серед гравців, віком до 19 років (U19).

Команда Юрія Калитвинцева стартувала із двох нічиїх проти Словенії (0:0) та Англії (2:2), а у третьому турі завдяки голу Сергія Рибалки здобула перемогу над Швейцарією (1:0). У півфіналі українці не мали жодних проблем із сербами – 3:1.

Фінальний матч відбувся 2 серпня на РСК Олімпійський у присутності 25 тисяч вболівальників. Українці швидко відкрили рахунок – на 5-ій хвилині відзначився Денис Гармаш. Одразу після перерви Дмитро Коркішко подвоїв перевагу і приніс українцям трофей.

Це була перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу. І Україна стала першою країною з пострадянського простору, котра досягла такого успіху.

Склад тієї команди:

ІГОР ЛЕВЧЕНКО, ВОРОТАР.

Вихованець Олімпіка на Євро був основним воротарем і відіграв у старті всі п’ять матчів.

МАКСИМ БІЛИЙ, ЗАХИСНИК

Вихованець Шахтаря на Євро був запасним захисником і на полі так і не з’явився.

БОГДАН БУТКО, ЗАХИСНИК.

На Євро вихованець Шахтаря провів два поєдинки і не був основним гравцем.

СЕРГІЙ КРИВЦОВ, ЗАХИСНИК.

Вихованець запорізького Металурга після Євро зацікавив Шахтар, де грає і зараз.

ДМИТРО КУШНІРОВ, ЗАХИСНИК.

За Динамо-2 провів понад сто поєдинків, так і не отримавши шанс у першій команді. Завершив кар'єру.

СЕРГІЙ ЛЮЛЬКА. ЗАХИСНИК.

На Євро травмувався вже у першому матчі проти Словенії. Зараз грає за харківський Металіст.

ТЕМУР ПАРЦВАНІЯ, ЗАХИСНИК.

На Євро був основним і провів усі п’ять матчів. Теперішній клуб - МФК Миколаїв.

КИРИЛО ПЕТРОВ, ЗАХИСНИК.

Капітан збірної U-19 та найкращий гравець того чемпіонату Європи.

СЕРГІЙ ЛОГІНОВ, ЗАХИСНИК.

Вихованець Динамо, якому не судилося заграти в складі гранда.

ВІТАЛІЙ ВІЦЕНЕЦЬ, ПІВЗАХИСНИК.

Як і Люлька, зламався у дебютній грі зі словенцями. Був дуже перспективним, але травми... Завершив кар'єру.

ДЕНИС ГАРМАШ, ПІВЗАХИСНИК.

Діамант тієї збірної. Забив найважливіші м’ячі у півфіналі сербам та перший гол у фіналі англійцям. Досі грає за Динамо.

ДМИТРО ЄРЕМЕНКО, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Динамо, який встиг змінити чимало клубів як в Україні, так і в Європі.

АРТУР КАРНОЗА, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Дніпра після Євро пограв у кількох клубах Прем’єр-ліги.

СЕРГІЙ РИБАЛКА, ПІВЗАХИСНИК.

Забив вирішальний м’яч у груповому раунді швейцарцям. Цього сезону гратиме за Олександрію.

ІГОР ЧАЙКОВСЬКИЙ, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Шахтаря на Євро зіграв 3 матчі.

ЄВГЕН ШАХОВ, ПІВЗАХИСНИК.

Вихованець Дніпра забив найшвидший м’яч в історії юнацьких Євро, відзначившись вже на сорок восьмій секунді півфінального матчу із сербами.

ВІТАЛІЙ КАВЕРІН, ПІВЗАХИСНИК

Вихованець Дніпра, кажуть, що через проблемний характер так і не виріс у гравця хорошого рівня. На Євро зіграв 4 матчі.

ДМИТРО КОРКІШКО, ПІВЗАХИСНИК.

Автор другого гола у фінальному матчі з англійцями. Черговий вихованець Динамо, який не заграв у столиці та грав по орендах. Був основним у тій збірній.

СЕРГІЙ ШЕВЧУК, НАПАДНИК.

Основний гравець збірної на Євро. Вихованець Динамо пограв у Литві та Білорусі. Зараз виступає за аматорські клуби.

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