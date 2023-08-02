14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.
2 серпня 2009 року збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з футболу серед гравців, віком до 19 років (U19).
Команда Юрія Калитвинцева стартувала із двох нічиїх проти Словенії (0:0) та Англії (2:2), а у третьому турі завдяки голу Сергія Рибалки здобула перемогу над Швейцарією (1:0). У півфіналі українці не мали жодних проблем із сербами – 3:1.
Фінальний матч відбувся 2 серпня на РСК Олімпійський у присутності 25 тисяч вболівальників. Українці швидко відкрили рахунок – на 5-ій хвилині відзначився Денис Гармаш. Одразу після перерви Дмитро Коркішко подвоїв перевагу і приніс українцям трофей.
Це була перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу. І Україна стала першою країною з пострадянського простору, котра досягла такого успіху.
Склад тієї команди:
ІГОР ЛЕВЧЕНКО, ВОРОТАР.
Вихованець Олімпіка на Євро був основним воротарем і відіграв у старті всі п’ять матчів.
МАКСИМ БІЛИЙ, ЗАХИСНИК
Вихованець Шахтаря на Євро був запасним захисником і на полі так і не з’явився.
БОГДАН БУТКО, ЗАХИСНИК.
На Євро вихованець Шахтаря провів два поєдинки і не був основним гравцем.
СЕРГІЙ КРИВЦОВ, ЗАХИСНИК.
Вихованець запорізького Металурга після Євро зацікавив Шахтар, де грає і зараз.
ДМИТРО КУШНІРОВ, ЗАХИСНИК.
За Динамо-2 провів понад сто поєдинків, так і не отримавши шанс у першій команді. Завершив кар'єру.
СЕРГІЙ ЛЮЛЬКА. ЗАХИСНИК.
На Євро травмувався вже у першому матчі проти Словенії. Зараз грає за харківський Металіст.
ТЕМУР ПАРЦВАНІЯ, ЗАХИСНИК.
На Євро був основним і провів усі п’ять матчів. Теперішній клуб - МФК Миколаїв.
КИРИЛО ПЕТРОВ, ЗАХИСНИК.
Капітан збірної U-19 та найкращий гравець того чемпіонату Європи.
СЕРГІЙ ЛОГІНОВ, ЗАХИСНИК.
Вихованець Динамо, якому не судилося заграти в складі гранда.
ВІТАЛІЙ ВІЦЕНЕЦЬ, ПІВЗАХИСНИК.
Як і Люлька, зламався у дебютній грі зі словенцями. Був дуже перспективним, але травми... Завершив кар'єру.
ДЕНИС ГАРМАШ, ПІВЗАХИСНИК.
Діамант тієї збірної. Забив найважливіші м’ячі у півфіналі сербам та перший гол у фіналі англійцям. Досі грає за Динамо.
ДМИТРО ЄРЕМЕНКО, ПІВЗАХИСНИК.
Вихованець Динамо, який встиг змінити чимало клубів як в Україні, так і в Європі.
АРТУР КАРНОЗА, ПІВЗАХИСНИК.
Вихованець Дніпра після Євро пограв у кількох клубах Прем’єр-ліги.
СЕРГІЙ РИБАЛКА, ПІВЗАХИСНИК.
Забив вирішальний м’яч у груповому раунді швейцарцям. Цього сезону гратиме за Олександрію.
ІГОР ЧАЙКОВСЬКИЙ, ПІВЗАХИСНИК.
Вихованець Шахтаря на Євро зіграв 3 матчі.
ЄВГЕН ШАХОВ, ПІВЗАХИСНИК.
Вихованець Дніпра забив найшвидший м’яч в історії юнацьких Євро, відзначившись вже на сорок восьмій секунді півфінального матчу із сербами.
ВІТАЛІЙ КАВЕРІН, ПІВЗАХИСНИК
Вихованець Дніпра, кажуть, що через проблемний характер так і не виріс у гравця хорошого рівня. На Євро зіграв 4 матчі.
ДМИТРО КОРКІШКО, ПІВЗАХИСНИК.
Автор другого гола у фінальному матчі з англійцями. Черговий вихованець Динамо, який не заграв у столиці та грав по орендах. Був основним у тій збірній.
СЕРГІЙ ШЕВЧУК, НАПАДНИК.
Основний гравець збірної на Євро. Вихованець Динамо пограв у Литві та Білорусі. Зараз виступає за аматорські клуби.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua