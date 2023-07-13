Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Дюбуа - ВІДЕО

Українець знову влаштовує шоу на передматчевому заході

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Даніелем Дюбуа.

Захід відбувся в межах пресконференції у Лондоні.

Здається, британець був трохи шокований такою витівкою українця.

Відео

Бій Усик - Дюбуа запланований на 26 серпня у Вроцлаві, Польща.

Нагадаємо, минулого літа Олександр перед боєм проти іншого британця, Ентоні Джошуа, влаштував схожу акцію, у козацькому вбранні заспівавши гімн Січових Стрільців.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua