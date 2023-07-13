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Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Дюбуа - ВІДЕО

Українець знову влаштовує шоу на передматчевому заході
Сьогодні 20:11 Андрій Дунець 424 0
Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Дюбуа - ВІДЕО
#Дюбуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зачитав патріотичний реп після битви поглядів із Даніелем Дюбуа.

Захід відбувся в межах пресконференції у Лондоні.

Здається, британець був трохи шокований такою витівкою українця.

Відео

Бій Усик - Дюбуа запланований на 26 серпня у Вроцлаві, Польща.

Нагадаємо, минулого літа Олександр перед боєм проти іншого британця, Ентоні Джошуа, влаштував схожу акцію, у козацькому вбранні заспівавши гімн Січових Стрільців.

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