Головне
8 липня Костюк зіграє у матчі за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 08:21 707
Мбаппе: Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає
Сьогодні 12:00 242
Лаціо знизив пріоритетність можливого трансферу Довбика
Сьогодні 09:59 246
Депортіво розірвало контракт з Лебеденком
Вчора 23:10 576
Світоліна в 4 колі Вімблдона-2023 зіграє проти білоруски Азаренка, в українки - нуль перемог в очних зустрічах
Вчора 22:27 1159 2
Світоліна переграла Кенін у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:54 1892
Зоря підписала Бугая та Головкіна
Вчора 21:30 362
Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами
Вчора 20:00 1358
Карпати підписали 16 нових гравців
Вчора 19:25 818
Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона
Вчора 19:09 2172 2
Блоги
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:19 5386
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл 🔥🔥🔥
Сьогодні 10:15 1058
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона Андрій Твердохліб
Вчора 21:47 549
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:28 3118
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 10:25 127117
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
Вчора 10:22 10658
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
05.07.2023 23:00 2086
Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО
Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО Андрій Дунець
05.07.2023 22:29 1648
Костюк розплакалась після перемоги над 8-ю ракеткою світу на Вімблдоні: емоційне відео останнього розіграшу в матчі
Костюк розплакалась після перемоги над 8-ю ракеткою світу на Вімблдоні: емоційне відео останнього розіграшу в матчі Андрій Дунець
05.07.2023 18:52 2044 1
В Аргентині вилучили футболіста за те, що він сходив у туалет на полі - ВІДЕО
В Аргентині вилучили футболіста за те, що він сходив у туалет на полі - ВІДЕО Андрій Дунець
05.07.2023 16:15 1243
Найдорожчі авто футболістів у 2023 році
Найдорожчі авто футболістів у 2023 році Юрко Юрченко
04.07.2023 11:40 1008
Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО
Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО Андрій Дунець
04.07.2023 10:54 3827 1
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду Андрій Дунець
03.07.2023 20:31 6180
Мілевський помилково привітав Ярмоленка з виходом до півфіналу Євро-2023 U-21
Мілевський помилково привітав Ярмоленка з виходом до півфіналу Євро-2023 U-21 Андрій Дунець
03.07.2023 18:32 2028
Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
03.07.2023 00:31 2894
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
02.07.2023 23:06 3677
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
02.07.2023 22:34 4697
Світоліна ефектно представила костюм, у якому зіграє на Вімблдоні - ВІДЕО
Світоліна ефектно представила костюм, у якому зіграє на Вімблдоні - ВІДЕО Андрій Дунець
02.07.2023 14:10 3702
17 років тому збірна України зіграла в 1/4 фіналу ЧС-2006: де зараз головні герої тієї команди
17 років тому збірна України зіграла в 1/4 фіналу ЧС-2006: де зараз головні герої тієї команди Nastya Bolshakova
30.06.2023 23:58 1744
Справжня свобода – це не мати нічого: Правила життя Майка Тайсона
Справжня свобода – це не мати нічого: Правила життя Майка Тайсона Андрій Твердохліб
30.06.2023 11:45 854
Прямі трансляції

9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу

Сьогодні 11:19 Valeriy Ruchka 5400 0
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

8 липня 2014 року назавжди викреслене з пам'яті фанатів збірної Бразилії. Річ у тому, що в цей день національна команда у півфіналі домашнього чемпіонату світу була знищена Німеччиною з рахунком 1:7.

Уже до тридцятої хвилини європейці вели 5:0, після чого трохи зменшили оберти, забивши лише два голи у другому таймі. Оскар зумів оформити м'яч престижу на 90-й хвилині.

Нагадаємо, у фіналі німці обіграли команду Аргентини.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 6448
Руїс відмовився від бою з Вайлдером Руїс відмовився від бою з Вайлдером 4376
Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона Цуренко в трисетовому майже 4-годинному матчі вирвала перемогу в Богдан у третьому колі Вімблдона 2172 2
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2072
Костюк впевнено вийшла до третього кола Вімблдона Костюк впевнено вийшла до третього кола Вімблдона 1939 3
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3255
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16474 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31539
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211780 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26391
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25747
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21959