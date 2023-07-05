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В Аргентині вилучили футболіста за те, що він сходив у туалет на полі - ВІДЕО

Мабуть, найдивніша червона картка року
Сьогодні 16:15 Андрій Дунець 135 0
В Аргентині вилучили футболіста за те, що він сходив у туалет на полі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

В матчі аргентинської Прімери В між Аргентіно де Мерло та Сакачіспас (0:0) гравець господарів Аксель Оверехо був вилучений за те, що сходив "по-маленькому" просто на полі.

21-річний нападник вийшов на заміну лише за 10 хвилин до кінця основного часу, а свою справу зробив у паузі, поки гравцю суперників надавали допомогу лікарі.

Але цього, на думку головного арбітра, вистачило, аби отримати червону картку.

Відео

"Це справді незвично, і в це не віриться, але його вигнали за те, що він помочився", - знизував після матчу плечима один із журналістів, що був присутнім на грі.

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