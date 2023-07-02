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Світоліна ефектно продемонструвала костюм, у якому зіграє на Вімблдоні - ВІДЕО

До старту турніру залишаються лічені години
Сьогодні 14:10 Андрій Дунець 312 0
Світоліна ефектно продемонструвала костюм, у якому зіграє на Вімблдоні - ВІДЕО
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (75) показала екіпірування, в якому цьогоріч виступатиме на головному трав'яному турнірі тенісу - Вімблдоні.

Відео з дефіле українки з'явилося в її ТікТок-акаунті. Вбрання від Adidas є цілковито білим, адже на Вімблдонському чемпіонаті існує традиція, згідної з якою гравці повинні дотримуватися строгого дрескоду: білий колір із можливими невеличкими вкрапленнями інших барв. 

Відео

@elinasvitolina Fit check #wimbledon ♬ original sound - vibey music 🎶 🕺 🪩

Змагання на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні триватимуть із 3 по 16 липня.

Свій стартовий матч Світоліна проведе в перший ігровий день, у понеділок, проти іменитої 43-річної американки Вінус Вільямс (554). Матч відбудеться на Центральному корті другим запуском, початок - не раніше 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, крім Еліни, в основній сітці жіночого одиночного розряду зіграють іще 4 українки. Вони також отримали непростих суперниць у першому колі.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

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