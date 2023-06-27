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Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа

Сьогодні 12:27 Андрій Дунець 3043 0
Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа
#Куртуа, #Реал Мадрид, #збірна Бельгії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Днями голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа та його наречена Мішель Герциг побралися, перед цим провівши в Каннах вечірку для родини та друзів. Знайомимося ближче з обраницею воротаря збірної Бельгії.

Герциг - 26-річна модель з Ізраїлю. Вона перебуває у стосунках із Куртуа з літа 2021-го. Мішель та Тібо регулярно публікують спільні фото у своїх соціальних мережах, а в червні минулого року пара заручилася.

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Допис, поширений Mishel Gerzig (@mishelgerzig)

Мішель займається модельною діяльністю із 13 років, а особливої популярності дівчина набула саме після зустрічі з відомим футболістом. Нині її особистий інстаграм налічує 782 тисячі підписників. Там справді є на що подивитись.

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