Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Днями голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа та його наречена Мішель Герциг побралися, перед цим провівши в Каннах вечірку для родини та друзів. Знайомимося ближче з обраницею воротаря збірної Бельгії.

Герциг - 26-річна модель з Ізраїлю. Вона перебуває у стосунках із Куртуа з літа 2021-го. Мішель та Тібо регулярно публікують спільні фото у своїх соціальних мережах, а в червні минулого року пара заручилася.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mishel Gerzig (@mishelgerzig)

Мішель займається модельною діяльністю із 13 років, а особливої популярності дівчина набула саме після зустрічі з відомим футболістом. Нині її особистий інстаграм налічує 782 тисячі підписників. Там справді є на що подивитись.

Дівчина дня: Джордан Озуна - кохана Каріма Бензема із шикарною фігурою та кучерями ФОТО

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua