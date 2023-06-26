Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

26 червня 2006 року збірна України здолала опір Швейцарії у серії післяматчевих пенальті, не пропустивши жодного гола.

Феноменальний голкіпер Динамо Олександр Шовковський тоді потягнув 2 удари з позначки, ще в одному випадку схибив суперник. Український голкіпер став першим в історії, який не пропустив жодного гола у серії пенальті на чемпіонаті світу. За Україну забивали Артем Мілевський, Сергій Ребров і Олег Гусєв. Схибив лише Андрій Шевченко.

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