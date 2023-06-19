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Відео дня: Макрон залпом випив пляшку пива після перемоги Тулузи в чемпіонаті Франції

Мабуть, наступного дня йому не треба було надто рано прокидатися на роботу
Сьогодні 14:00 Андрій Дунець 264 0
Відео дня: Макрон залпом випив пляшку пива після перемоги Тулузи в чемпіонаті Франції
#Макрон

Джерело - Чемпіон.

Президент Франції Емманюель Макрон яскраво відсвяткував перемогу Тулузи в національній першості з регбі.

Гарант зайшов до роздягальні золотих медалістів і під схвальні вигуки присутніх за один підхід подужав пляшку пива.

Відео

Додамо, що у вирішальному матчі Тулуза здолала Ла-Рошель із рахунком 29:26, у 22-й раз ставши чемпіоном Франції з регбі.

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