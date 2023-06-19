Відео дня: Макрон залпом випив пляшку пива після перемоги Тулузи в чемпіонаті Франції

Мабуть, наступного дня йому не треба було надто рано прокидатися на роботу

Джерело - Чемпіон.

Президент Франції Емманюель Макрон яскраво відсвяткував перемогу Тулузи в національній першості з регбі.

Гарант зайшов до роздягальні золотих медалістів і під схвальні вигуки присутніх за один підхід подужав пляшку пива.

Відео

Macron exibe sua capacidade para a bebida.

Ele tomou uma garrafa de cerveja depois que o Toulouse venceu o campeonato de rúgbi, está pau a pau com o nosso cachaceiro da Presidência . pic.twitter.com/UUzO9xnepw — 𝗟𝗶𝗻𝗮 (@LinaFerruccio) June 18, 2023

Додамо, що у вирішальному матчі Тулуза здолала Ла-Рошель із рахунком 29:26, у 22-й раз ставши чемпіоном Франції з регбі.

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