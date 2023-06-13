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2 роки тому збірні України та Нідерландів видали феєричну битву на старті Євро-2020

13 червня 2021 року збірна України з поразки розпочала свій шлях до чвертьфіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 22:39 Андрій Твердохліб 93 0
2 роки тому збірні України та Нідерландів видали феєричну битву на старті Євро-2020
#Євро - 2020, #Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

13 червня 2021 року збірна України в стартовому турі групового етапу Євро-2020 програла одному із господарів збірній Нідерландів.

Перший тайм пройшов без забитих голів, а на старті другого - Вейналдум (52) і Веггорст (58) зробили перевагу господарів у рахунку відчутною, однак спочатку Ярмоленко фантастичним ударом на на 75-й хвилині скоротив відставання підопічних Шевченка, а ще через 4 хвилини Яремчук відновив статус-кво.

Проте синьо-жовтим у той вечір не судилося заробити бодай очко - Дюмфріс на 85-й хвилині встановив підсумковий рахунок. 3:2 - перемога збірної Нідерландів.

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