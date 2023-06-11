4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

11 червня 2019 року збірна України перемогла Італію у півфіналі чемпіонату світу (U-20) та пробилися до вирішального матчу.

Єдиний гол на 68-й хвилині забив Сергій Булеца.

Кінцівку матчу збірна України догравала в меншості. На 79-й хвилині Денис Попов отримав другу жовту картку за грубу гру ліктем.

На 90+2 хвилині Італія забила гол, проте він був скасований після перегляду моменту за допомогою VAR - суперник ударив Бондаря ліктем.

У фіналі підопічні Олександра Петракова перемогли Південну Корею (3:1) та стали чемпіонами світу.

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