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В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом

Сьогодні 09:28 Андрій Твердохліб 594 0
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом
#Сергій Баланчук

Джерело - Sport 5.

Муніципалітет ізраїльського міста Хайфа ухвалив рішення перейменувати вулицю, на якій знаходиться російське консульство, на честь загиблого на війні ексфутболіста Сергія Баланчука.

Про це повідомляє ізраїльський портал Sport 5.

Рішення було прийняте одноголосно. Футболіст відіграв три роки за Маккабі Хайфа.

Сергій Баланчук загинув на 48 році життя у липні 2022 року під Бахмутом у результаті артилерійського обстрілу.

Баланчук займався футболом у ДЮФШ Динамо. На початку 1992 року дебютував за Динамо-2. У складі першої команди Динамо дебютував 13 серпня 1995 року в матчі чемпіонату України проти СК Миколаїв, відігравши 57 хвилин і поступившись місцем на полі Євгену Похлєбаєву. Зігравши за киян чотири матчі, Сергій вирушив на легіонерський хліб у чемпіонат Ізраїлю, де провів у складі Маккабі Хайфа три сезони. У його активі бронза національного чемпіонату та кубок країни, а також 7 матчів у єврокубках.

Навесні 1999 року Баланчук повернувся до Динамо, яке тоді тренував Валерій Лобановський, проте пробитися до основного складу півфіналіста Ліги чемпіонів не зміг.

Незабаром Сергій вирушив до полтавської Ворскли, основним захисником якої був упродовж 3,5 сезонів (93 матчі). З полтавцями взяв участь у розіграші Кубку УЄФА.

Останнім клубом Баланчука став харківський Металіст.

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту та з того часу працював за фахом.

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