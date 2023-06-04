Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

4 червня святкує день народження уславлена українська легкоатлетка, чемпіонка світу в потрійному стрибку, а нині депутатка Верховної Ради Ольга Саладуха.

Саме час згадати найбільший тріумф у кар'єрі уродженки Донецька - золото чемпіонату світу 2011 року в Південній Кореї.

Нагадаємо, з 1995 по 2021 роки світовий рекорд (15,50 м) у жіночому потрійному стрибку належав українці Інессі Кравець.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua