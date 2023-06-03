Джерело - Чемпіон.
3 червня 1974 року народився легендарний український футболіст і тренер, улюбленець фанатів Динамо Сергій Ребров.
Знаменитий "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги до Реброва.
Мовою ориганалу.
Он вернулся навсегда,Наша главная звезда,Чтоб помочь нам побеждать,Нашу славу возрождать,Тренирует лучше всех,Он настроен на успех,Он любимец секторов,Наш герой- Сергей Ребров! (с) WBC
І ця любов - взаємна. "Станіславович" один із небагатьох, хто навідувався на сектор до ультрас.
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