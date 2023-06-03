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Наш герой - Сергій Ребров: "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги

Сьогодні 12:35 Андрій Твердохліб 119 0
Наш герой - Сергій Ребров: "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги

Джерело - Чемпіон.

3 червня 1974 року народився легендарний український футболіст і тренер, улюбленець фанатів Динамо Сергій Ребров.

Знаменитий "заряд" ультрас Динамо - символ безмежної любові та поваги до Реброва.

Мовою ориганалу.
Он вернулся навсегда,
Наша главная звезда,
Чтоб помочь нам побеждать,
Нашу славу возрождать,
Тренирует лучше всех,
Он настроен на успех,
Он любимец секторов,
Наш герой- Сергей Ребров! (с) WBC

І ця любов - взаємна. "Станіславович" один із небагатьох, хто навідувався на сектор до ультрас.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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