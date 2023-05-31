Український чемпіон світу відмовився тиснути руку іранцю на п'єдесталі - ВІДЕО

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Джерело - Чемпіон.

Український паверліфтер Іван Чупринко проявив принциповість після перемоги на чемпіонаті світу з жиму лежачи у південноафриканському Сан Сіті.

Перед виконанням гімну України на п'єдесталі пошани бронзовий призер, іранець Амір Реза Месфоруш, простягнув руку до Чупринка, щоби привітати його, але Іван відмовився подавати свою руку у відповідь.

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Такий вчинок Чупринка не дивний, позаяк Іран - це держава, яка нині є одним із головних союзників росії (терористичної країни), зокрема активно постачає їй безпілотники "Шахед", які атакують українські міста.

Додамо, що Іван став чемпіоном світу та абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 74 кілограмів. Українець побив світовий рекорд із жиму лежачи, який тримався з 2015 року, піднявши вагу у 300,5 кілограмів.

Раніше цього місяця повідомлялося, коли закінчиться дія санкцій щодо Ірану з боку Міжнародної федерації дзюдо.

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