88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ

4 серпня Михайло Мациху виповниться 89 років, а виставковий поєдинок може потрапити до Книги рекордів Гіннесу

Джерело - Чемпіон.

9 років тому на свій 80-річний ювілей Михайло Мацих вже виходив на боксерський ринг у рамках турніру Білих комірців у Києві. Суперником патріарха боксерського тренерського цеху був його вихованець Геннадій Ніколайчук, якому на той час було 28 років.

Геннадій і виступив співорганізатором виставкового бою. Зараз віце-президент Федерації боксу міста Києва та голова ветеранської комісії Федерації боксу України Ніколайчук разом з однодумцями хоче організувати Михайло Мациху, який на початку 90-х працював з юними Віталієм та Володимиром Кличками, ще один поєдинок. Майбутній виставковий бій може потрапити до Книги рекордів Гінессу. Також в рамках цього ж вечора планують провести благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

"У 2014 році ще не було такої моди на виставкові бої, поєдинок Майка Тайсона з Роєм Джонсом ми побачили тільки за шість років" , - в розмові з Максимом Розенком Геннадій Ніколайчук пригадує, як боксував з 80-річним наставником. - "На той час Михайло Якович близько півстоліття не виходив в ринг. Це сталося під час "Вечора боксу білих комірців". Всі учасники проводили по три раунди, ми домовилися про бій на два раунди. Зрозуміло, що вік тренера – не дитячий, своєрідна група ризику. Але стався кумедний епізод: після двох раундів я знімаю рукавички, розуміючи, що вже все, а він мені каже: "Гена, всі боксували по три раунди, нас не зрозуміють". Довелось боксувати ще один раунд. Потім Михайло Якович зізнавався, що через цю подію помолодшав на 10 років".

4 серпня Михайло Яковичу виповниться 89 років і це привід провести ще один виставковий бій.

"Хтось каже, що 89 - не кругла дата, але ми не хочемо чекати 90-ліття" - в голос розмірковує Николайчук. - "Зараз наша країна переживає найважчі часи в своїй історії, тож ми думаємо поєднати приємне з корисним. А саме в рамках виставкового бою провести благодійний аукціон, кошти з якого підуть на потреби ЗСУ. Щось схоже ми робили восени минулого року, коли в рамках святкування ювілею багаторічного тренера братів Кличків Володимира Золотарьова провели аукціон і допомогли двом підрозділам ЗСУ. Зараз ми обговорюємо кандидатури суперника для Михайло Мациха. Є декілька оригінальних варіантів. Паралельно подамо заявку в Книгу рекордів Гиннеса, адже не знаємо випадків, коли людина в такому віку проводила виставкові бої".

Довідка Чемпіона

Михайло Мацих народився 4 серпня 1934 року в Києві. Чемпіон Чорноморського флоту (1954) з боксу. З 1977 року працював тренером в ЦСКА. В 1993 році став заслуженим тренером України. Серед вихованців Михайло Яковича - Віталій та Володимир Клички, Аліна Шатернікова. В 2019 році відомий боксерський письменник Антон Горюнов написав про маститого тренера книгу “Михайло Мацих. Життя, віддане боксу”

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua