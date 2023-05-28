Росіянина з українським корінням відправили в страшний нокаут на турнірі в москві

Джерело - Чемпіон.

Американець Олі Томпсон відправив відправив у страшний нокаут російського бійця змішаних єдиноборств, який народився та виріс в Україні, алєксєя олейника на турнірі в москві.

Сепар с Харькова,Олейник,улетел в нокаут в первом раунде от англосаксонского братушки pic.twitter.com/XSCtDATMgd — Nova Bavaria (@maxfargo88) May 27, 2023

олєйнік відомий тим, що народився в Харкові, був бійцем сумнозвісного клубу "Оплот". Занесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Заборонено в'їзд в Україну. Фігурант бази "Миротворець". Вважає себе радянською людиною, підтримує путіна та любить росію.

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