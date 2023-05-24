28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Патрік Клюйверт увійшов в історію 24 травня 1995 року, коли забив гол у ворота Мілана. Він став наймолодшим автором гола у фіналі Ліги чемпіонів в історії - 18 років і 327 днів.

М'яч Клюйверта так і залишився єдиним - 1:0, що принесло команді Луї ван Гаала трофей.

Після Аякса Клюйверт виступав за Мілан, Барселону, Ньюкасл, Валенсію, ПСВ і Лілль, завоювавши в сумі дев'ять трофеїв.

🗓 #TalDíaComoHoy en 1995 el 𝐀𝐉𝐀𝐗 volvió a reinar en Europa por cuarta y última vez tras ganar por 1-0 al AC Milan 🏆



💫⚽ Un jovencísimo 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐊𝐋𝐔𝐈𝐕𝐄𝐑𝐓, tras salir desde el banquillo, marcó el gol del triunfo#UCL | #OTD | @AFCAjax pic.twitter.com/kcPRrd2aK2 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 24, 2020

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