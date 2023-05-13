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21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський

13 травня 2002 року перестало битися серце легендарного тренера
Сьогодні 08:43 Valeriy Ruchka 3147 0
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський
#Валерій Лобановський

Джерело - Чемпіон.

13 травня 2002 року, не приходячи до пам'яті від перенесеного шість днів перед тим інсульту, помер Валерій Васильович Лобановський, український футболіст і тренер, багаторічний наставник Динамо, збірних СРСР і України.

7 травня 2002 року під час календарної гри чемпіонату з Металургом у Запоріжжі Валерію Лобановському стало погано; він був прооперований з діагнозом інсульт, але помер 13 травня 2002 року о 20:35 у віці 63-х років, не приходячи до тями. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який через 2 дні відбувся у Ґлазго (Шотландія), розпочали з хвилини мовчання на знак пошани до Валерія Лобановського.

14 травня 2002 року Валерій Васильович Лобановський був похований на Байковому кладовищі у Києві. Попрощатися з ним прийшло понад 100 тисяч чоловік, включаючи вищих посадових осіб держави.

Легендарного тренера проводжали в останній путь оплесками...

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