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Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів

Те, чого ви могли не знати про зіткнення "россонері" та "нерадзуррі"
Сьогодні 08:31 Nastya Bolshakova 902 0
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Getty Images
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

10 травня на вболівальників чекає не просто матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, а вогняне міланське дербі. Команди втретє зустрінуться в межах головного клубного турніру Старого світу, щоб визначити сильнішого.

Це протистояння – найочікуваніша подія для багатьох прихильників Серії А. А воно й не дивно: дербі сповнене емоціями, хвилюваннями, напруженою атмосферою, піснями та феєричними перфомансами від фанів.

Ми підготували для вас 10 цікавих фактів про знамените дербі.

1. "Della Madonnina"

Італійці дуже шанують свої традиції, частиною яких є присвоєння назв футбольним дербі на честь різних визначних пам’яток міста. Тому друга назва міланського дербі - "della Madonnina",  що пішла від статуї Діви Марії, котра знаходиться на верхівці Міланського собору.

2. Найкращий бомбардир – Андрій Шевченко

Український володар Золотого відзначився 14 разів у сітці воріт Інтера.

"Я обожнював відчувати напругу дербі. Я завжди намагався порадувати вболівальників. Навіть коли команда переживає свої не найкращі часи. Міланське дербі привертає увагу всього світу. Це не просто гра за 3 очки", – згадував якось український екснападник "россонері".

3. Інтер – єдиний клуб Серії А, який не пропустив жодного розіграшу турніру

"Чорно-сині", крім того, стали першим переможцем Серії А в сезоні-1929/1930.

4. Найдосвідченіший гравець міланського дербі – Паоло Мальдіні

Культовий захисник та колишній капітан Мілана взяв участь у 56 зустрічах. Сьогодні він, до слова, є технічним директором клубу.

5. Голкіпер Мілана  ледь не зазнав травми від фанів Інтера

Під час міланських зустрічей стадіон сповнений напруги та емоцій, а вболівальники зі свого боку доливають олії до вогню. Так сталося і в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2004/05, коли фанатам Інтера не сподобалося рішення арбітра скасувати гол Естебана Камбяссо. Тіфозі ніби показилися – з трибун на поле почали летіти пляшки, сміття та петарди. Суддя навіть не думав припиняти матч, поки в плече голкіперу Мілана Нельсону Діда не прилетів полум’яний привіт у вигляді фаєра.

Гру було призупинено на 25 хвилин, проте цього часу не вистачило, щоб "нерадзуррі" на трибунах втамували свою гарячу італійську кров, чим завдали шкоди самі собі. Інтеру зарахували технічну поразку з рахунком 0:3, яка, втім, не мала критичного значення, позаяк Мілан (станом на хвилину зупинки матчу) й без того вів із загальною перевагою 3:0.

Саме на цьому матчі було зроблене це легендарне фото

6. Найбільша домашня поразка Інтера у Серії А відбулася 11 травня 2001 саме від Мілана

Матч завершився із розгромним рахунком 0:6.

7. Гостьові матчі у себе вдома

Загальновідомий факт, що два заклятих суперники ділять один стадіон – Сан-Сіро (Джузеппе Меацца), тому інколи можуть виникати досить дивні ситуації. Прикладом є міланське дербі у межах півфіналу Ліги чемпіонів-2002/03.

Тоді обидві зустрічі завершилися нічиїми, а до фіналу пройшов Мілан, який "на виїзді" забив більше голів. У матчі-відповіді (після 0:0 у першій грі) було зафіксовано рахунок 1:1 (за "россонері" відзначився Андрій Шевченко).

8. Мілан – для робочої сили, а Інтер – для аристократів

Раніше "россонері" вважалися клубом, за який уболівають представники робітничого класу та члени профспілок, тоді як Інтер підтримували заможні та статусні члени суспільства, ким були корінні міланці. Міланісти любителів Інтернаціонале називали "bauscia", що з італійської означає "хвалько". Суперники у відповідь називали фанів Мілана "casciavìt", що означає "незграбний" або "простуватий".

9. Міланське протистояння на полі життєвих поглядів

Здавна вважалося, що вболівальники Мілана більше схиляються до "лівих" політичних спектрів (життєві погляди, котрі припускають, що у світі є несправедливі соціальні нерівності, які треба усунути), тоді як серед фанів Інтера більш популярні "праві" погляди (суть яких полягає у поверненні світу у старі соціальні межі та ідеологію). Парадоксальність ситуації полягає в тому, що не одне десятиліття власником Мілана був Сільвіо Берлусконі, котрий є прихильником "правих" та мав свою політичну партію "Forza Italia", а "неррадзурі" потрапили під владу Массімо Моратті, котрий був відомий своїми "лівими" уявленнями.

10. Міланське дербі – найспокійніше

Протистояння Мілана та Інтера вважається одним з найтихіших та наймирніших дербі в Серії А. До того ж у більшості вболівальники адекватно сприймають трансфери гравців між цими двома клубами. Найзапеклішим італійським батлом заведено називати столичне дербі між Ромою та Лаціо.

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