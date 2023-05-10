Головне
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:39 1838
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 09:44 34639 7
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 09:44 2627
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:31 901
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 1386
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Сьогодні 07:00 561
Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео
Сьогодні 00:42 1291
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:02 12737
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 4837
Реал зіграв внічию з Манчестер Сіті в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 779
Блоги
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
Сьогодні 09:44 2625
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів Nastya Bolshakova
Сьогодні 08:31 901
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 561
Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео
Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео Андрій Дунець
Сьогодні 00:42 1291
Яремчук – це повне дно: Сеньків різко висловився про стан нападника збірної України
Яремчук – це повне дно: Сеньків різко висловився про стан нападника збірної України Андрій Дунець
Вчора 17:43 1175 2
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 12:47 3636 3
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
Вчора 11:00 38800
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:15 1113
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Андрій Дунець
08.05.2023 22:19 11179 3
Шевченко та Усик разом сходили на риболовлю й загадали одне бажання - ВІДЕО
Шевченко та Усик разом сходили на риболовлю й загадали одне бажання - ВІДЕО Андрій Дунець
08.05.2023 15:07 1190
"Слава Україні": легіонер Динамо виявив повагу до українського прапора перед матчем із Кривбасом - ВІДЕО
"Слава Україні": легіонер Динамо виявив повагу до українського прапора перед матчем із Кривбасом - ВІДЕО Андрій Дунець
08.05.2023 14:17 1088
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2023 13:22 8044 1
21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер
21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер Valeriy Ruchka
07.05.2023 07:48 8950
Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту
Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту Андрій Дунець
06.05.2023 20:13 2910
Гаряча фанатка Наполі пройшлась голяка по місту на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО
Гаряча фанатка Наполі пройшлась голяка по місту на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Андрій Дунець
06.05.2023 16:06 5086
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною Андрій Твердохліб
06.05.2023 10:14 7560
8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
06.05.2023 10:01 21737
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням Євген Вайлдер
05.05.2023 15:27 2786
Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, що зустрічається з блогером, якого побив брат Тайсона Ф'юрі
Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, що зустрічається з блогером, якого побив брат Тайсона Ф'юрі Андрій Дунець
05.05.2023 15:23 1627
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації Андрій Дунець
05.05.2023 14:01 3217
Прямі трансляції

88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ

4 серпня Михайло Мациху виповниться 89 років, а виставковий поєдинок може потрапити до Книги рекордів Гіннесу
Сьогодні 09:44 Максим Розенко 2627 0
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

9 років тому на свій 80-річний ювілей Михайло Мацих вже виходив на боксерський ринг у рамках турніру Білих комірців у Києві. Суперником патріарха боксерського тренерського цеху був його вихованець Геннадій Ніколайчук, якому на той час було 28 років.

Геннадій і виступив співорганізатором виставкового бою. Зараз віце-президент Федерації боксу міста Києва та голова ветеранської комісії Федерації боксу України Ніколайчук разом з однодумцями хоче організувати Михайло Мациху, який на початку 90-х працював з юними Віталієм та Володимиром Кличками, ще один поєдинок. Майбутній виставковий бій може потрапити до Книги рекордів Гінессу. Також в рамках цього ж вечора планують провести благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. 

"У 2014 році ще не було такої моди на виставкові бої, поєдинок Майка Тайсона з Роєм Джонсом ми побачили тільки за шість років" , - в розмові з Максимом Розенком Геннадій Ніколайчук пригадує, як боксував з 80-річним наставником. - "На той час Михайло Якович близько півстоліття не виходив в ринг. Це сталося під час "Вечора боксу білих комірців". Всі учасники проводили по три раунди, ми домовилися про бій на два раунди. Зрозуміло, що вік тренера – не дитячий, своєрідна група ризику. Але стався кумедний епізод: після двох раундів я знімаю рукавички, розуміючи, що вже все, а він мені каже: "Гена, всі боксували по три раунди, нас не зрозуміють". Довелось боксувати ще один раунд. Потім Михайло Якович зізнавався, що через цю подію помолодшав на 10 років". 

4 серпня Михайло Яковичу виповниться 89 років і це привід провести ще один виставковий бій. 

"Хтось каже, що 89 - не кругла дата, але ми не хочемо чекати 90-ліття" - в голос розмірковує Николайчук. - "Зараз наша країна переживає найважчі часи в своїй історії, тож ми думаємо поєднати приємне з корисним. А саме в рамках виставкового бою провести благодійний аукціон, кошти з якого підуть на потреби ЗСУ.  Щось схоже ми робили восени минулого року, коли в рамках святкування ювілею багаторічного тренера братів Кличків Володимира Золотарьова провели аукціон і допомогли двом підрозділам ЗСУ. Зараз ми обговорюємо кандидатури суперника для Михайло Мациха. Є декілька оригінальних варіантів. Паралельно подамо заявку в Книгу рекордів Гиннеса, адже не знаємо випадків, коли людина в такому віку проводила виставкові бої".

Довідка Чемпіона

Михайло Мацих народився 4 серпня 1934 року в Києві. Чемпіон Чорноморського флоту (1954) з боксу. З 1977 року працював тренером в ЦСКА. В 1993 році став заслуженим тренером України. Серед вихованців Михайло Яковича - Віталій та Володимир Клички, Аліна Шатернікова. В 2019 році відомий боксерський письменник Антон Горюнов написав про маститого тренера книгу “Михайло Мацих. Життя, віддане боксу”

 ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 4837
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5862 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38800
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3636 3
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 34639 7
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 12737
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113646
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24349
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12383
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29654
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81505 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32516 3