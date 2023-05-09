Головне
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:41 2922
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 11:23 5046 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:00 37856
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 08:41 11181
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:53 504
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:37 12106
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 07:15 728
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 418
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Вчора 23:59 959
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 18:51 495
Блоги
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Сьогодні 12:47 2726 2
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:00 37853
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:15 726
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів Nastya Bolshakova
Сьогодні 07:00 416
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:19 6266 2
Шевченко та Усик разом сходили на риболовлю й загадали одне бажання - ВІДЕО
Шевченко та Усик разом сходили на риболовлю й загадали одне бажання - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:07 929
"Слава Україні": легіонер Динамо виявив повагу до українського прапора перед матчем із Кривбасом - ВІДЕО
"Слава Україні": легіонер Динамо виявив повагу до українського прапора перед матчем із Кривбасом - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:17 908
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
Вчора 13:22 7868 1
21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер
21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер Valeriy Ruchka
07.05.2023 07:48 8829
Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту
Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту Андрій Дунець
06.05.2023 20:13 2806
Гаряча фанатка Наполі пройшлась голяка по місту на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО
Гаряча фанатка Наполі пройшлась голяка по місту на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Андрій Дунець
06.05.2023 16:06 4973
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною Андрій Твердохліб
06.05.2023 10:14 7499
8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
06.05.2023 10:01 21648
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням Євген Вайлдер
05.05.2023 15:27 2748
Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, що зустрічається з блогером, якого побив брат Тайсона Ф'юрі
Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, що зустрічається з блогером, якого побив брат Тайсона Ф'юрі Андрій Дунець
05.05.2023 15:23 1542
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації Андрій Дунець
05.05.2023 14:01 3130
Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
05.05.2023 09:56 12961
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
04.05.2023 08:41 2441
Дружина Маліновського розповіла, чому Руслан мало грає за Марсель в останніх матчах
Дружина Маліновського розповіла, чому Руслан мало грає за Марсель в останніх матчах Андрій Дунець
03.05.2023 21:53 1303
Зінченко – наша сила й слабкість: фани Арсенала суперечливо прокоментували гру українця в матчі з Челсі
Зінченко – наша сила й слабкість: фани Арсенала суперечливо прокоментували гру українця в матчі з Челсі Nastya Bolshakova
03.05.2023 13:07 1767
Прямі трансляції

Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Звертаємось за коментарем до найбільш неупередженого експерта
Сьогодні 12:47 Андрій Дунець 2778 2
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Мілан, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

9 та 10 травня відбудуться перші матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23: іспанський Реал Мадрид зіграє з англійським Манчестер Сіті, а Мілан та Інтер зійдуться в італійському протистоянні. Нам стала цікава думка штучного інтелекту ChatGPT.

ChatGPT - це чат-бот зі штучним інтелектом, останнім часом набув популярності в різних сферах діяльності людей завдяки безпрецедентному вмінню точно відображати інформацію. Подекуди його навіть використовують для жартівливого контенту.

Але в нас максимально серйозне запитання, тож експерт радо поділився своїми припущеннями щодо перебігу та підсумку обидвох протистоянь ЛЧ.

Реал - Манчестер Сіті

"1-й матч: Реал - Манчестер Сіті. Реал має досвідчений склад та гратиме вдома, тому я вважаю, що вони можуть виграти з рахунком 2:1. Авторами голів можуть бути для Реала Карім Бензема та Еден Азар, а для Манчестер Сіті - Рахім Стерлінг.

2-й матч: Манчестер Сіті - Реал. Цей матч може бути дуже складним для Реала, тому що вони гратимуть на виїзді. Я вважаю, що Манчестер Сіті може перемогти з рахунком 2:0. Авторами голів можуть бути Кевін Де Брюйне та Рахім Стерлінг".

Експерт прогнозує щільну боротьбу та загальну перемогу Сіті, відтак реванш за торішній прикрий виліт від Реала на аналогічній стадії. Втім, здається, ChatGPT останнім часом був вельми заклопотаний і тому попередній футбольний матч дивився аж минулого сезону, коли Рахім Стерлінг дійсно виступав за клуб із Манчестера, й недогледів трансфер вінгера до Челсі.

А ще, поза сумнівом, штучний інтелект є великим шанувальником таланту Едена Азара. Бо як іще пояснити таку впевненість, що бельгієць, який сумарно цього року провів на полі 104 хвилини, зіграє в такому відповідальному протистоянні й навіть заб'є гол?

Мілан - Інтер

"1-й матч: Мілан - Інтер. Цей матч буде дуже важливим для Мілана, тому що вони гратимуть вдома. Я вважаю, що Мілан може виграти з рахунком 2:1. Авторами голів можуть бути для Мілана Златан Ібрагімович та Рафаель Леау, а для Інтера - Ромелу Лукаку.

2-й матч: Інтер - Мілан. У цьому матчі Інтер буде мотивованим і може виграти з рахунком 2:0. Авторами голів можуть бути Лаутаро Мартінес та Ніколо Барелла".

Отже, ChatGPT віддав перевагу Інтеру й вирішив, що підсумковий рахунок буде 3:2, як і в протистоянні Реала та Сіті. Крім того, схоже, штучний інтелект володіє якимось інсайдом і знає більше, ніж ми, адже серед авторів голів указав Златана Ібрагімовича, який навіть не заявлений на Лігу чемпіонів. Що ж, цікаво буде поглянути...

Скріншот відповіді експерта

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 16 та 17 травня. Фінальний матч заплановано провести 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі (Туреччина).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 37856
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5046 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12106
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев 7869 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 11181
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО 6282 2
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11671 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55345
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10425
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4054
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35204 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19850