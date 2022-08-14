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Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана

Сьогодні 17:30 Андрій Твердохліб 3591 0
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана
#Каха Каладзе

Джерело - Чемпіон.

Командир грузинського легіону, який воює з РФ на стороні України Мамука Мамулашвілі в інтерв'ю на YouTube-каналі Pressing звинуватив колишнього футболіста Динамо та Мілана, а нині мера Тбілісі Кахабера Каладзе у зраді.

Командир не підбирав слів в характеристиці ексфутболіста та проаналізував проросійські заяви мера столиці Грузії.

Кахабер Каладзе

Каладзе виступав за київське Динамо у 1998-2000 роках і дійшов з командою до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99. Загалом за Динамо захисник зіграв 71 гру та забив 6 голів. У 2001 році перейшов до італійського Мілану, з яким двічі виграв ЛЧ і одного разу Скудетто. За італійський гранд Каладзе провів 194 матчі, у яких відзначився голом 12 разів. З 2010 по 2012 роки грав за Дженоа, де й завершив кар'єру.

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