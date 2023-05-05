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Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації

Розіграш м'яча, який точно вартий уваги
Сьогодні 14:01 Андрій Дунець 259 0
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації
#Денис Костишин, #USL

Джерело - Чемпіон.

В матчі 8-го туру USL (другого за силою футбольного дивізіону США) Денис Костишин приніс перемогу Ель-Пасо Локомотив над Сан-Дієго Лоял (2:1).

Фани, завдяки красивій комбінації, віддали за цей м'яч найбільше голосів у номінації на найкращий гол тижня в лізі.

Нагадаємо, Костишин перейшов до Ель-Пасо з Олександрії наприкінці минулого року. За цей час він устиг забити 2 голи та оформити 1 асист у 8 матчах.

Додамо, що днями інший український легіонер - Євген Коноплянка - розігнав гольову атаку Краковії і сам її завершив.

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