Дружина Маліновського розповіла, чому Руслан мало грає за Марсель в останніх матчах

Джерело - FanDay.
Роксана Маліновська, дружина півзахисника Марселя Руслана Маліновського, пояснила, чому останнім часом її чоловік нерідко залишається в запасі команди.
Свій коментар вона дала для YouTube-каналу FanDay.
"Після Страсбура він мав невелике пошкодження, він досі грає через біль. Але це пов'язано ще й з тим, що тренер хоче знайти рішення, який склад є найоптимальнішим. Він мав травму, а зараз кілька разів не грав саме через тактику тренера.
Найважливіше, що Руслан має з Тудором діалог. Він пояснює, яке в нього завдання ту чи іншу гру. І тому він каже: Готуйся на наступну гру, цю ми зробимо більш атакувальну, а наступну, коли ти гратимеш, стриманішу. Тому Руслан кілька матчів не грає", – сказала Роксана.
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Востаннє Маліновський проводив повний матч за Марсель ще 11 лютого у грі проти Клермона. Напередодні тренер Ігор Тудор сам розповідав про травму підопічного.
Нагадаємо, Руслан перейшов до Марселя з Аталанти в січні цього року. Французький клуб орендував українця з обов’язковим правом викупу. Влітку провансальці заплатять бергамаскам 10 мільйонів євро.
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