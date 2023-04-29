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Це був справжній шок! 6 років тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка

Сьогодні 07:50 Valeriy Ruchka 8581 0
Це був справжній шок! 6 років тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
#Ентоні Джошуа, #Володимир Кличко, #Кличко - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

29 квітня 2017 року відбувся поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBA/IBF/IBO в суперважкій вазі між британцем Ентоні Джошуа і представником України Володимиром Кличком.

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Джошуа був абсолютним фаворитом і підходив до бою в статусі чемпіона світу (за версією IBF. Решта поясів були вакантними), а Кличко мав 2-х річну перерву після поразки від Тайсона Ф'юрі. Також дуже велике значення мав вік: Володимир був старшим за Ентоні на 14 років!

Сам бій вийшов шалено цікавим і драматичним. Боксери вели більш-менш рівну боротьбу, але в п'ятому раунді британець відправив суперника у важкий нокдаун.

Але уже в шостому раунді саме Джошуа опинився на настилі. Нокдаун вийшов теж важким і Ентоні змушений був оборонятися впродовж наступних декількох раундів.

Кличко тоді припустився помилки, не ставши добивати суперника, в результаті чого представник туманного Альбіону зумів відновитися і в 11-й трихвилинці завершити поєдинок технічним нокаутом. 

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