Арсенал із Зінченком пропустили швидкий гол від Ман Сіті в головному матчі сезону АПЛ - відео

Дуже жвавий початок гри в Манчестері

Джерело - Чемпіон.

Кевін де Брюйне відкрив рахунок у поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Арсеналом нашого Олександра Зінченка.

Бельгієць уже на 7-й хвилині точно пробив з-за меж штрафного майданчика в нижній кут воріт Аарона Рамсдейла.

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Нагадаємо, перед початком матчу Арсенал випереджав Сіті на 5 очок, маючи при цьому на 2 проведені гри більше.

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