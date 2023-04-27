21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0

Джерело - Чемпіон.

27 квітня 2002 року Валерій Лобановський провів свій останній домашній матч на чолі київського Динамо. Кияни на стадіоні Динамо розтрощили Металіст з рахунком 6:0.

У першому таймі хет-трик на свій рахунок записав Максим Шацьких, а в другій половині гри вже Валентин Белькевич поповнив свій гольовий реєстр на три м'ячі.

Уже наступного туру кияни вирушили у Запоріжжя на матч проти Металурга, під час якого легендарному тренеру стало зле... 13 травня легендарного тренера не стало...

Чемпіонат України

27.04.02. Київ. Динамо. 10000 глядачів.

Суддя: Е.Абросімов (Одеса).

Динамо (Київ) - Металіст (Харків) - 6:0 (3:0)

Голи: Шацьких (29, 37, 45), Белькевич (63, 84, 90).

Динамо: Шовковський, Боднар, Ващук, Федоров, Дмитрулін, Гусін (Гіоане, 73), Гавранчич, Пеєв, Чернат (Мелащенко, 83), Белькевич, Шацьких (Ідахор, 73).

Тренер - Валерій Лобановський.

Металіст: Горяїнов, Харченко, Пец, Осадчий (Мізін, 46), Алундеріс (Костюков, 25), Мацігура, Березовчук, Швидаков, Кандауров, Назаров, Головко.

Тренер - Михайло Фоменко.

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