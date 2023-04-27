Головне
Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ
Сьогодні 11:32 93
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов
Сьогодні 10:22 6091
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:57 3960
Манчестер Сіті розгромив Арсенал Зінченка, Челсі з Мудриком поступився Брентфорду: результати 33 туру АПЛ
Вчора 23:59 941
Арсенал із Зінченком пропустили швидкий гол від Ман Сіті в головному матчі сезону АПЛ - відео
Вчора 22:44 1064
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:19 17436
Збірна України переграла Естонію на ЧС-2023
Вчора 21:50 1027
Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка
Вчора 21:21 714
Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО
Вчора 19:04 2628
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
Вчора 16:41 3176
Блоги
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:22 6087
21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0
21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0 Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:19 4062
Арсенал із Зінченком пропустили швидкий гол від Ман Сіті в головному матчі сезону АПЛ - відео
Арсенал із Зінченком пропустили швидкий гол від Ман Сіті в головному матчі сезону АПЛ - відео Андрій Дунець
Вчора 22:44 1063
Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО
Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:04 2627
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні Євген Вайлдер
Вчора 16:41 3176
Лунін, ще не пізно приєднатися до армії: фани Реала обурені грою українця
Лунін, ще не пізно приєднатися до армії: фани Реала обурені грою українця Nastya Bolshakova
Вчора 13:49 1183
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62!
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! Valeriy Ruchka
Вчора 13:26 13437
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
Вчора 10:47 12266
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
25.04.2023 21:33 3885
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 47!
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 47! Андрій Твердохліб
25.04.2023 17:42 3023
Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО
Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО Андрій Дунець
25.04.2023 16:44 3304
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 76!
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 76! Андрій Твердохліб
25.04.2023 15:11 3292
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою Андрій Твердохліб
25.04.2023 14:43 9226
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40! Андрій Твердохліб
25.04.2023 14:41 9124
Сльози Зінченка: 5 потенційних випадків, коли Сашко знову заплаче
Сльози Зінченка: 5 потенційних випадків, коли Сашко знову заплаче Андрій Павлечко
25.04.2023 14:36 1692
Дівчина дня: колишня хокеїстка Мікайла Демайтер захоплює своєю красою та формами
Дівчина дня: колишня хокеїстка Мікайла Демайтер захоплює своєю красою та формами Nastya Bolshakova
24.04.2023 21:50 2034
Букмекери оцінили шанси основних претендентів на пост головного тренера збірної України з футболу
Букмекери оцінили шанси основних претендентів на пост головного тренера збірної України з футболу Дмитро Копій
24.04.2023 19:13 708
Алієву прийшла повістка з військкомату: ексфутболіст записав жорстку відповідь - ВІДЕО
Алієву прийшла повістка з військкомату: ексфутболіст записав жорстку відповідь - ВІДЕО 🔥
24.04.2023 17:24 2740
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України Юлія Охрименко
24.04.2023 16:31 2450
Перший після Шевченка. Як і чому Зінченко став найкращим українським футболістом за останні 15 років
Перший після Шевченка. Як і чому Зінченко став найкращим українським футболістом за останні 15 років Максим Салівон
24.04.2023 15:12 1697
Прямі трансляції

З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов

Сьогодні 10:22 Андрій Твердохліб 6091 0
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов

Джерело - Чемпіон.

27 квітня, 1910 року народився легендарний тренер київського Динамо (1964-1970) та один з найкращих тренерів в історії футболу Віктор Маслов. сьогодні йому виповнилося б 113 років.

Дід (прізвисько Маслова - ред.), якому часто закидали малоосвіченість, зробив справжню революцію у футболі. Саме Маслов першим використав схему 4-4-2 та зональний захист, що на той час було чимось неймовірним. Саме Маслов почав виводити роль тренера на нові горизонти. Тренер-новатор, для якого не було авторитетів. Тренер-революціонер. Тренер, який не побоявся відрахувати з команди улюбленців публіки Валерія Лобановського та Олега Базилевича, Віктора Каневського та заслуженого ветерана Юрія Войнова. 

Маслов взагалі не церемонився з гравцями, які не хотіли відповідати його вимогам. "Не можна вимагати від футболіста того, - говорив він, - що він не в змозі виконати. Треба або пристосовувати нововведення так, щоб хист гравця було найкращим чином використано, або шукати іншого виконавця, що ми і робимо в київському Динамо. Це не рецепт, а принцип".

Багато в чому завдяки Діду народився геній Лобановського-тренера, який ще кілька років тому будучи гравцем, відмовлявся виконувати вимоги Маслова, вимоги, які ж сам запропонував своїм гравцям, очоливши Динамо.

Спадщину, яку залишив після себе Віктор Маслов важко пеореоцінити. За 6 років на чолі Динамо, кияни перетворилися на справжнього гранда Радянського футболу. Саме з Маслова розпочалося домінування Динамо на внутрішній арені. Саме Дід розпочав золоту епоху Динамо, саме він заклав міцний фундамент для майбутніх легендарних перемог.

За 6 років у динамо, його підопічні тричі поспіль ставали чемпіонами СРСР (1966-1968), ще двічі вигравали срібло та Кубок СРСР.

У 2019 році найвторитетніше футбольне видання світу France Football включило Маслова до когорти найкращих тренерів в історії футболу, поставивши того на 23 сходинку!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! 13437
21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0 21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0 4062
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 3960
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 17436
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 3176
MEGOGO не транслюватиме бій Ломаченка проти Хейні MEGOGO не транслюватиме бій Ломаченка проти Хейні 2835 1
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3909
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17926
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34005
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7895
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24033
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13908