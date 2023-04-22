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Матч Динамо - Шахтар на клубному каналі киян коментували російською мовою

Цікавий підхід найпопулярнішого клубу країни до розвитку власних медіа
Сьогодні 21:49 Андрій Дунець 738 1
Матч Динамо - Шахтар на клубному каналі киян коментували російською мовою
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахов, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Центральний поєдинок 22-го туру Української Прем'єр-ліги між Динамо та Шахтарем транслювався відразу на трьох платформах - телеканалі 2+2, ютуб-каналі FootballHub та клубному телеканалі господарів FC Dynamo Kyiv TV.

На останньому майданчику коментатором був відомий спортивний журналіст, багаторічний заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов. І коментував російською мовою.

Популярний телеграм-паблік "Перша приватна мемарня" звернув увагу на те, що дистрибуцією клубного ТБ Динамо займається компанія "Повєрхность Інвест", в тому числі й за кордоном.

Нагадаємо, влітку минулого року, після новини про закриття журналу "Футбол", Андрій Шахов у коментарях на фейсбуці під дописом журналіста Сергія Болотнікова заявив, що зробив дуже багато для "популяризації вітчизняної спортивної журналістики та футболу".

Цікаво, чи входить у цю популяризацію коментування головного матчу чемпіонату України російською мовою (на єдиній аудіодоріжці каналу) на українську аудиторію глядачів...

Додамо, що Динамо завдяки голу Олександра Андрієвського зі штрафного здобуло нічию наприкінці матчу з Шахтарем.

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