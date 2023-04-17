Не стало Павла Шкапенка. У 1993-му він забивав у ворота Барселони за Динамо - ВІДЕО

Вічна пам'ять...

Джерело - Чемпіон.

У віці 50 років пішов із життя ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко. Згадуємо, мабуть, головний гол у його кар'єрі.

В 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-1993/94 київський клуб зустрічався з Барселоною. Каталонці були беззаперечними фаворитами протистояння, але динамівці у першому матчі в Києві здивували, здобувши перемогу - 3:1. Рахунок у тій грі відкрив саме Шкапенко.

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На жаль, у матчі-відповіді Динамо програло з рахунком 1:4 і вилетіло зі змагань.

Нагадаємо, про смерть колишнього футболіста киян та збірної України 17 квітня повідомив Роман Бебех у своєму телеграм-каналі. У Шкапенка залишилось дві доньки.

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