Скоро вже буде Паска: гравці Миная оригінально привітали вболівальників із Великоднем - ВІДЕО

Джерело - Інстаграм ФК Минай.
Минай разом зі своїми партнерами креативно привітав українців із Великодніми святами.
Клуб УПЛ зняв ролик, де футболісти ритмічно хитають головами під слова хлопчика з вірусного відео:
"Скоро вже буде Паска - сардельки, курочки, ковбаска".
Відео
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Після цього, у 21-му турі чемпіонату України, Минай мінімально здолав Кривбас.
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