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Скоро вже буде Паска: гравці Миная оригінально привітали вболівальників із Великоднем - ВІДЕО

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Сьогодні 15:27 Андрій Дунець 136 0
Скоро вже буде Паска: гравці Миная оригінально привітали вболівальників із Великоднем - ВІДЕО
#Минай, #Великдень

Джерело - Інстаграм ФК Минай.

Минай разом зі своїми партнерами креативно привітав українців із Великодніми святами.

Клуб УПЛ зняв ролик, де футболісти ритмічно хитають головами під слова хлопчика з вірусного відео:

"Скоро вже буде Паска - сардельки, курочки, ковбаска".

Відео

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Допис, поширений FC Minaj (@minaj_footballclub)

Після цього, у 21-му турі чемпіонату України, Минай мінімально здолав Кривбас.

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