Шокував Мудрика та Лемпарда: гравець Вулвергемптона забив фантастичний гол у ворота Челсі - ВІДЕО

Тренер у Челсі новий, але проблеми старі

Джерело - Чемпіон.

Матеус Нунес став героєм матчу 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Вулвергемптоном та Челсі.

На 31-й хвилині португальський півзахисник виконав удар злету з достатньо гострого кута, але голкіпер був безсилим - 1:0. Матч саме з таким рахунком і закінчився.

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Це була перша гра Челсі після повернення на тренерську посаду клубу Френка Лемпарда. "Сині", до слова, не можуть перемогти вже в 4-х матчах поспіль.

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле на 68-й хвилині замість Рахіма Стерлінга, проте істотно на гру не вплинув. Нагадаємо, ми нещодавно пояснювали, як на нашого футболіста вплине зміна тренера в Челсі.

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