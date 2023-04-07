У Серії А футболіст забив курйозний гол навісом на останніх хвилинах матчу - ВІДЕО

Навряд чи це був прямий удар по воротах

Джерело - Чемпіон.

Долю поєдинку 29-го туру чемпіонату Італії між Салернітаною та Інтером вирішив непересічний епізод за участю Антоніо Кандреви.

36-річний півзахисник господарів на 90-й хвилині гри виконував подачу з правого флангу, яка несподівано трансформувалася в удар по воротах - голкіпер Андре Онана був захоплений зненацька - 1:1.

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Відтак "нерадзуррі" продовжили свою безвиграшну серію у всіх турнірах до 6-ти матчів. У вівторок на Інтер чекає перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.

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