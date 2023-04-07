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Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ

А якби не ті два необов'язкові пропущені голи...
Сьогодні 17:06 Андрій Дунець 216 0
Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

7 квітня 1999 року київське Динамо провело перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. 

Потужна команда Лобановського на стадії чвертьфіналу вибила з розіграшу чинного переможця турніру - Реал Мадрид - і підходила до півфінальних матчів у статусі фаворита.

Перша гра відбувалася в Києві. Господарі завдяки двом голам Шевченка та геніальній грі Белькевича повели в рахунку 2:0. Однак помилка Шовковського в доданий до першого тайму час дозволила Баварії піти на перерву в хорошому настрої. Мікаель Тарнат метрів із 40 засмутив майже 100-тисячний Республіканський.

Другий тайм розпочався також за потужних атак підопічних Лобановського. Віталій Косовський на 50-й хвилині знову подвоїв перевагу в матчі. Далі був епічний промах того ж Косовського, безліч нереалізованих моментів і камбек Баварії в останні 15 хвилин гри - 3:3.

Огляд матчу

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У матчі-відповіді Динамо, попри велику кількість гольових нагод, поступилося з рахунком 0:1. Баварія ж у фіналі програла від Манчестер Юнайтед внаслідок однієї з найпам'ятніших розв'язок в історії Ліги чемпіонів.

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