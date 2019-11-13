Легендарний матч Динамо увішов у ТОП-20 найкращих поєдинків в історії Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Культове британське видання FourFourTwo склало рейтинг 25-ти найкращих матчів в історії Ліги чемпіонів. До числа цих поєдинків увійшла перемога Динамо над Барселоною на Камп Ноу 1997-го року.

Гра Барселона – Динамо зайняла 20-е місце в рейтингу.

Трійка найкращих матчів Ліги чемпіонів за версією FourFourTwo виглядає так:

1. Мілан – Ліверпуль 3:3 (серія пенальті – 2:3)

2. Барселона – ПСЖ 6:1

3. Манчестер Юнайтед – Баварія 2:1

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