Джерело - Чемпіон.

30 березня 2014 року, рівно 8 років тому харківські й донецькі уболівальники виконали свій безсмертний хіт "Путін - хуйло!".

Насправді пісня спочатку з'явилася після конфлікту Ярославського з Суркісом.



Заряд тоді звучав як "Суркіс - х*йло". Але після російської агресії харківські фанати трансформували його в путіна.

24 лютого 2022 року росія розпочала війну проти України.

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