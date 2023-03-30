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Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії

Сьогодні 17:18 Valeriy Ruchka 5534 0
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії

Джерело - Чемпіон.

30 березня 2014 року, рівно 8 років тому харківські й донецькі уболівальники виконали свій безсмертний хіт "Путін - хуйло!".

Насправді пісня спочатку з'явилася після конфлікту Ярославського з Суркісом.

Заряд тоді звучав як "Суркіс - х*йло". Але після російської агресії харківські фанати трансформували його в путіна.

24 лютого 2022 року росія розпочала війну проти України.

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