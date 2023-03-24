Курйозний епізод із Чилі

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський воротар чилійського Кобресаля Леандро Рекена відзначився неймовірним голом ударом від власних воріт.

Епізод стався на 77-й хвилині матчу чемпіонату Чилі Кобресаль - Коло-Коло. Господарі здобули перемогу - 3:1.

Комп'ютерна графіка показала, що відстань від місця удару до лінії воріт складала 101 метр, що є абсолютним рекордом в історії футболу, який має підтвердити Книга рекордів Гіннесса.

Попередній рекорд становив 96,1 метра і належав воротареві голкіпера Ньюпорта Томаса Кінга з 4 ліги Англії.

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