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Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт

Сьогодні 18:08 Андрій Твердохліб 131 0
Курйозний епізод із Чилі
Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський воротар чилійського Кобресаля Леандро Рекена відзначився неймовірним голом ударом від власних воріт.

Епізод стався на 77-й хвилині матчу чемпіонату Чилі Кобресаль - Коло-Коло. Господарі здобули перемогу - 3:1.

Комп'ютерна графіка показала, що відстань від місця удару до лінії воріт складала 101 метр, що є абсолютним рекордом в історії футболу, який має підтвердити Книга рекордів Гіннесса.

Попередній рекорд становив 96,1 метра і належав воротареві голкіпера Ньюпорта Томаса Кінга з 4 ліги Англії.

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