Футболіст Кевіллі Руан забив феноменальний гол - пробіг 80 м із м'ячем і закинув того за комірець голкіперу

Джерело - Чемпіон.

Футболіст французького Кевіллі Руан Мамаду Камара забив феноменальний гол у ворота Меца в матчі 28 туру Ліги 2.

Нападник підхопив м'яч біля власного штрафного майданчика, обігравши кількох футболістів суперника, протягнув того близько 80 метрів і закинув воротареві за комірець.

🤩 𝗨𝗻 𝗿𝘂𝘀𝗵 𝗱𝗲 𝟳𝟬 𝗺𝗲̀𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝗱'𝗮𝗻𝘁𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 !



Ça mérite d'être nominé au prix Puskás non ? 👀#GoQRM | #QRMFCM pic.twitter.com/E7QMNTc8pP — Quevilly-Rouen 🔴🟡 (@QRM) March 19, 2023

Щоправда, гол Камари не врятував Кевіллі Руан від поразки, гості здобули перемогу - 1:2.

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