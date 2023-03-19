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Футболіст Кевіллі Руан забив феноменальний гол - пробіг 80 м із м'ячем і закинув того за комірець голкіперу

Сьогодні 21:43 Андрій Твердохліб 352 0
Футболіст Кевіллі Руан забив феноменальний гол - пробіг 80 м із м'ячем і закинув того за комірець голкіперу

Джерело - Чемпіон.

Футболіст французького Кевіллі Руан Мамаду Камара забив феноменальний гол у ворота Меца в матчі 28 туру Ліги 2.

Нападник підхопив м'яч біля власного штрафного майданчика, обігравши кількох футболістів суперника, протягнув того близько 80 метрів і закинув воротареві за комірець.

Щоправда, гол Камари не врятував Кевіллі Руан від поразки, гості здобули перемогу - 1:2.

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