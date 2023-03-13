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СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда

Сьогодні 16:33 Андрій Дунець 171 0
Та Франція, яка не чужа Україні
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
DNA/Laurent RÉA
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру французької Ліги 1 Страсбур вирвав шалену нічию в Марселя, поступаючись із рахунком 0:2 ще на 88-й хвилині. А з січня за ельзасців грає Едуард Соболь, який одразу потрапив у вир жорсткої боротьби за збереження прописки в чемпіонаті. 

Чи є в українського захисника підстави сподіватися на хеппіенд на новому місці роботи? В якому клубі опинився Едуард? Шукаємо відповіді й розставляємо акценти разом.

Страсбур — місто неподалік кордону з Німеччиною, яке стало одним з епіцентрів бурхливих подій Другої світової війни, а також утвердилося у свідомості світової спільноти як місце, де розглядається захист прав європейських громадян. Місцевий суд звучить у новинах українських каналів не менше, ніж чергові розбірки у нашій Раді. Тепер про Страсбур частіше думають і наші футбольні вболівальники.  

Майбутній "фарм-клуб" Челсі зі стійкими традиціями та інвестиційною привабливістю  

Страсбур не є скромним клубом із точки зору історичних здобутків. Ельзасці одного разу ставали найкращими у Франції, а загалом на батьківщині Алена Делона та Софі Марсо взяли вісім титулів. 

Опосередковано такі здобутки визначають і сьогоднішню увагу інвесторів зі сторони. Команда представляє розвинутий регіон, де зосереджене ділове та юридичне життя багатьох європейських інституцій. Може статися так, що невдовзі клуб Соболя придбає американський консорціум на чолі з Тоддом Боелі. Останній є власником англійського Челсі, й у випадку купівлі ельзасців обіцяє влити в клуб неназвану кругленьку суму. 

Тодд Боелі (Фото - Alastair Grant/AP)

Британські ЗМІ вже встигли висловити думку, що в такому разі Страсбур очікує доля "другого Труа" — клубу з пулу на чолі з Манчестер Сіті, який роздає у "свої", номінально більш слабкі, ніж МС, команди з інших ліг гравців, які з тих чи інших причин за рівнем гри Хосепа Гвардіолу не влаштовують. Зазначимо, що на сьогодні за силою складу Страсбур – 11-й у Лізі 1, і кілька футболістів навіть найближчого резерву Челсі цю команду посилити здатні.     

Реакція на невдачі не була запізнілою: Страсбур зробив вчасну зміну тренера 

Наразі Соболь та компанія вигребли з небезпечної зони, але відірвалися від 17-ї позиції лише за рахунок додаткових показників. Поступу в чотирьох останніх матчах, а для ельзасців зразка цього сезону п’ять очок на такій дистанції — Подія, вдалося досягти завдяки перестановкам на тренерській лаві. 

Команду очолив 61-річний Франк Антонетті, який змінив 39-річного Матьє Ле Скорне. Вибір на користь досвіду не випадковий. Антонетті знає, як рятувати клуби Ліги 1 від вильоту. Це з ним не понизилися у класі Бастія та Лілль. Враховуючи, що на його рахунку 620 матчів у якості тренера команд вищого дивізіону Франції, а це — найбільший показник серед усіх діючих наставників клубів Ліги 1, шанси Страсбура зберегти позиції дійсно стали вищими. 

Франк Антонетті

Три матчі з прямими конкурентами вдома: календар — на догоду ельзасцям

Якщо зазирнути до списку суперників, які залишилися у Страсбура до кінця сезону, складається враження, що сприятливим такий ряд не є. Соболю та компанії ще належить зіграти з трійкою найкращих команд ліги, кризовим, але грізним Ліоном, непоступливим Реймсом та вкрай амбіційною Ніццею. 

Однак у ситуації "Бігового клубу" (французькою повна назва команди є Racing Club de Strasbourg Alsace) значно важливішим є інше. Ельзасці ще зійдуться не просто з трьома іншими учасниками боротьби за виживання (Осер, Аяччо та Труа), а й проведуть дві з цих ігор на своєму полі. Оскільки дрібниць на полі не буває, стратегічно такий розклад матчів грає на руку Страсбуру.  

Єдиний конкурент — більш віковий та менш досвідчений футболіст: в Соболя гарні шанси закріпитися в статусі гравця стартового складу

Едуард поповнив лави команди, де став лише другим лівим захисником у заявці. Втім, враховуючи, що й нинішний наставник, і попередній тренер ельзасців, здебільшого надавали перевагу модулю 3-5-2, фулбека за такої побудови може грати й лівий півзахисник. 

Проте 35-річний Дімітрі Лінар, хоч і є капітаном команди, в такому віці на фланзі користь приносить вже меншу, ніж раніше. Профільний конкурент Соболя теж має гірші позиції. Томасу Делайну – 30, але на його рахунку лише 82 гри на найвищому рівні (мова саме про Лігу 1). Для порівняння в нашого хлопця станом на його нинішні 27 – під дві сотні матчів, награних у Бельгії, Україні та Чехії. Враховуючи, що при Антонетті Соболь був на полі з перших хвилин у трьох зустрічах без замін (в останньому матчі з Марселем з'явився на полі на 67-й хвилині), шальки терезів упевнено схиляються у його бік.

Максим Салівон, Чемпіон

Соболь відзначився дебютним асистом за Страсбур у матчі Ліги 1 - ВІДЕО

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