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Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі

Сьогодні 12:58 Андрій Твердохліб 137 0
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
#Мераб Двалішвілі

Джерело - Чемпіон.

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Мераб Двалішвілі після епічної перемоги в UFC Fight Night 221 над росіянином петром яном підтримав український і грузинський народи в боротьбі за свободу.

"Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни", – емоційно сказав Двалішвілі одразу після бою.

Двалішвілі переміг яна одностайним рішенням суддів. Результати UFC Fight Night 221 - ТУТ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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