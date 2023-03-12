Джерело - Чемпіон.

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Мераб Двалішвілі після епічної перемоги в UFC Fight Night 221 над росіянином петром яном підтримав український і грузинський народи в боротьбі за свободу.

"Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни", – емоційно сказав Двалішвілі одразу після бою.

"Слава Україні!" Грузин Двалішвілі знищив росіянина у бою UFC і закликав зупинити війну.

Слава Україні, Слава Грузії 🇬🇪🇺🇦

Лома, що ти там ? 💩 pic.twitter.com/b4Q322U0D8 — Андрій Л ✙🇺🇦⚓❤️🖤🇺🇲🇵🇱🇬🇧🇪🇺 (@Andrii_L1983) March 12, 2023

Двалішвілі переміг яна одностайним рішенням суддів. Результати UFC Fight Night 221 - ТУТ.

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